Міністерство культури та інформаційної політики повідомило, що в Україні зафіксували рекорд з наймасовішого читання українцями та іноземцями поеми «Катерина» Тараса Шевченка.

"Сьогодні, 11 березня, у Міністерстві культури та інформаційної політики відбулася церемонія фіксації рекорду України за наймасовіше читання поеми «Катерина» Тараса Шевченка, українцями та іноземцями, з нагоди 210-річчя народження Кобзаря в рамках ініціативи «Шевченко єднає». Рекорд засвідчив 210 учасників з 22 країн світу, які декламували рядки з твору Тараса Шевченка", - йдеться у повідомленні преслужби МКІП,

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Флешмоб об’єднав людей різного віку, статі, посад з усіх областей України та з 22 країн світу. Дипломи із засвідченням рекорду отримають всі учасники, які читали поему.

«Ми тішимося з того, що реалізували цей масштабний проєкт: було дійсно непросто об’єднати 210 людей з усього світу. Але ми це зробили. Будь-яка справа, що робиться натхненно, сама собою є унікальною. А від унікальності до рекордності — лише крок», — сказав т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

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У МКІП зазначили, що акцію із читання поеми «Катерина», за якою спостерігали представники Книги світових рекордів, було ініційовано до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка .

До декламування поеми долучилися, зокрема, представники міністерств, рятувальники ДСНС, військові ЗСУ, Національної гвардії, прикордонники Львівського й Донецького загонів ДПСУ та інші.

Також поему читали народні депутати, дипломати, актори, представники та представниці громадської сфери, культури та шоу-бізнесу.

Нагадаємо, 9 березня Україна відзначала 210-річчя від дня народження видатного поета, художника та громадського діяча Тараса Шевченка. Українська редакція Kyiv Post у день народження письменника поділилась власною підбіркою найкращих, на нашу думку, віршів Кобзаря.