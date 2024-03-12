Представники Disney Entertainment пояснили, чому не включили нагородження знімальної групи українського фільму "20 днів у Маріуполі" в скорочену міжнародну телеверсію премії "Оскар".

Про це пише Українська служба "Голосу Америки" з посиланням на коментар Disney Entertainment.

У компанії зазначили, що окремі категорії й частини шоу не вдалося включити до 90-хвилинної версії для міжнародної аудиторії через часові обмеження. А вибір номінацій для скороченої версії визначили ще кілька тижнів тому, під час процесу планування трансляції.

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"Втім, зведений підсумок усіх пропущених переможців, у тому числі “20 днів у Маріуполі”, до скороченої версії включено”, — додали в Disney Entertainment.

Ліцензію на показ як повної церемонії наживо, так і альтернативної 90-хвилинної версії шоу в Україні надали Суспільному. Представники Disney Entertainment уже звернулись до Суспільного щодо того, в якому вигляді церемонію транслювали в Україні.

Раніше в Суспільному заявили, що в скороченій міжнародній телеверсії церемонії вручення премії "Оскар" організатори вирізали номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", у якій перемогла українська стрічка "20 днів у Маріуполі".