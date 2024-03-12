У вівторок, 12 березня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочинає розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

"Плани на сьогодні — розглянути лише перші 300 поправок. Нагадаю, їх там 4269. Тому, можливо закінчити таблицю за тиждень звучить як нереалістична мета", — розповів парламентар.

Нагадаємо, до 21 лютого на сайті Верховної Ради тривала подача поправок до урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до розгляду в другому читанні.

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Допрацьований урядом документ мали винести на голосування ще минулого тижня, втім пленарні засідання скасували.

 

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