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Диво-Україна продовжує дивувати своїх партнерів
Диво-Україна продовжує дивувати своїх партнерів
Сергій Коляда про красу вільного польоту, коли небо відкрите.
Сергій Коляда
| березень 12, 2024, 10:32
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Сергій Коляда
Сергій Коляда – український карикатурист та книжковий ілюстратор. Живе і працює в Києві. Він бере участь у багатьох мистецьких виставках і ярмарках, працює в анімаційних студіях, різних журналах і газетах.
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