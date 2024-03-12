Заступники міністрів інфраструктури України й Польщі Сергій Деркач та Павел Ганцаж на засіданні міжурядової комісії з питань економічного співробітництва обговорили, зокрема, підписання Угоди про спільний митний та прикордонний контроль.

Про це Сергій Деркач розповів у Facebook.

"Фіналізуємо з польською стороною текст Угоди про спільний митний та прикордонний контроль. У п’ятницю відбулись технічні консультації, наразі маємо провести ще одну зустріч. Після цього польська сторона направить текст для зворотнього зв’язку до Єврокомісії", - написав український посадовець.

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Втім, за словами Деркача, серед питань щодо співпраці України й Польщі є й чимало проблемних. Йдеться, зокрема про продовження дії Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, важливої для виживання української економіки.

"Позиція Єврокомісії: продовжити Угоду, але додати до неї окремі зміни. До [12 березня] Єврокомісія збирає пропозиції від інших країн-членів ЄС. Після цього ми направимо наші коментарі щодо всіх пунктів. Ключове - жодні зміни не мають обмежувати наших перевізників, а будь-які нові критерії мають бути прозорими, зрозумілими та вимірюваними", - пояснив він.

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Учасники зустрічі обговорили також питання блокування українсько-польського кордону. За словами Ганцажа, польські перевізники до страйку фермерів не приєднались.

Разом з тим, проблемним моментом лишається призупинення реєстрації в "єЧерзі" на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце", де наразі у фізичній черзі стоїть 800 вантажівок.

Крім того, українська сторона наголосила на потребі збільшення пропусної спроможності кордону не лише для вантажного транспорту, а й для пасажирських автобусів, зокрема у нічні години.

"У нас є приклади, коли у пікові години до пункту пропуску приїжджає 6-10 автобусів на годину, а оформити за цей час можна максимум 3 автобуси. Пасажири чекають годинами в автобусі, що абсолютно ненормально. Тому потребуємо як інфраструктурних рішень, так і збільшення персоналу. Все має бути дзеркально як з нашого, так із польського боку", - додав Деркач.

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Нагадаємо, польські фермери розблокували пункт пропуску "Краківець" орієнтовно до 13 березня.

 

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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