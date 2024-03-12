Загальний огляд: ЗСУ опублікували відео успішного удару по нібито морському командному пункту

Зеленський обіцяє, що 2 000 км укріплень зупинять просування росіян

Начальник розвідки заявив, що удари по військових кораблях – це підготовка до ударів по Криму

Українські військові звинувачують Росію у використанні заборонених хімічних речовин у гранатах

Московські війська продовжують просуватися від Донецька З'явилося відео, як українськими авіаударами знищено російський командний пункт на танкері На відео, опублікованому в понеділок державною інформагенцією "Укрінформ", видно, що російський танкер чи вантажне судно було знищено українськими безпілотниками. Вони влучили в об'єкт, який офіцер ЗСУ назвав "командним пунктом противника". "Дякую льотчикам за успішне виконання бойового завдання проти командного пункту противника", — написав у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук. Advertisement ЗСУ не надали жодних подробиць про час і місце атаки, а також про тип корабля.

Зеленський каже, що "ситуація зараз набагато краща", ніж у зимові місяці У понеділок Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV, що російський наступ уздовж східної лінії фронту "зупинено". Більше по темі "Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації. "Російський наступ зупинено. Наше командування, наші військові зупинили російський наступ на сході України", — сказав Зеленський. За його словами, українські сили побудували понад 2 000 кілометрів укріплень. Він назвав це "безперервним процесом". Говорячи про стан і моральний дух українських військ, президент продовжив: "Я можу надати вам свіжу інформацію: ситуація зараз набагато краща, ніж протягом останніх трьох місяців". Advertisement Ось деякі з типів фортифікаційних споруд, які будує ЗСУ: Хвиля ударів по російських військових кораблях є підготовкою до більш масштабних дій, заявляє ГУР За даними Управління стратегічних комунікацій Офісу Головнокомандувача ЗСУ, з початку вторгнення Сили оборони вивели з ладу близько третини всіх бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. За словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, збільшення кількості знищених військових кораблів за останні кілька тижнів не є випадковим. Advertisement "Українська Правда" з посиланням на новий документальний фільм "Війна за море: Від Дніпра до Криму" процитувала керівника ГУР Кирила Буданова: "Все це було в рамках підготовки до великої операції в Криму. Спосіб перевірити, чи правильне наше розуміння того, як туди потрапити і звідти вийти". Удару по танкеру, на якому, ймовірно, знаходився російський командний пункт, передувало знищення морським безпілотником 5 березня патрульного корабля "Серґєй Котов", який ввели до складу російського флоту лише в травні 2022 року.

The most exciting thing to watch today is drones sinking the russian patrol ship Sergei Kotov. Enjoy 😉



🎥 @DI_Ukraine pic.twitter.com/2qriCRUOUV — Kira Rudik (@kiraincongress) March 5, 2024