Загальний огляд:

  • ЗСУ опублікували відео успішного удару по нібито морському командному пункту
  • Зеленський обіцяє, що 2 000 км укріплень зупинять просування росіян
  • Начальник розвідки заявив, що удари по військових кораблях – це підготовка до ударів по Криму
  • Українські військові звинувачують Росію у використанні заборонених хімічних речовин у гранатах
  • Московські війська продовжують просуватися від Донецька

З'явилося відео, як українськими авіаударами знищено російський командний пункт на танкері

На відео, опублікованому в понеділок державною інформагенцією "Укрінформ", видно, що російський танкер чи вантажне судно було знищено українськими безпілотниками. Вони влучили в об'єкт, який офіцер ЗСУ назвав "командним пунктом противника".

"Дякую льотчикам за успішне виконання бойового завдання проти командного пункту противника", — написав у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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ЗСУ не надали жодних подробиць про час і місце атаки, а також про тип корабля.

Зеленський каже, що "ситуація зараз набагато краща", ніж у зимові місяці

У понеділок Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV, що російський наступ уздовж східної лінії фронту "зупинено".

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Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації.

"Російський наступ зупинено. Наше командування, наші військові зупинили російський наступ на сході України", — сказав Зеленський.

За його словами, українські сили побудували понад 2 000 кілометрів укріплень. Він назвав це "безперервним процесом".

Говорячи про стан і моральний дух українських військ, президент продовжив: "Я можу надати вам свіжу інформацію: ситуація зараз набагато краща, ніж протягом останніх трьох місяців".

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Ось деякі з типів фортифікаційних споруд, які будує ЗСУ:

Хвиля ударів по російських військових кораблях є підготовкою до більш масштабних дій, заявляє ГУР

За даними Управління стратегічних комунікацій Офісу Головнокомандувача ЗСУ, з початку вторгнення Сили оборони вивели з ладу близько третини всіх бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. За словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, збільшення кількості знищених військових кораблів за останні кілька тижнів не є випадковим.

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"Українська Правда" з посиланням на новий документальний фільм "Війна за море: Від Дніпра до Криму" процитувала керівника ГУР Кирила Буданова: "Все це було в рамках підготовки до великої операції в Криму. Спосіб перевірити, чи правильне наше розуміння того, як туди потрапити і звідти вийти".

Удару по танкеру, на якому, ймовірно, знаходився російський командний пункт, передувало знищення морським безпілотником 5 березня патрульного корабля "Серґєй Котов", який ввели до складу російського флоту лише в травні 2022 року.

ЗСУ звинувачують окупантів у застосуванні заборонених сльозогінних газів

Як написав Інститут вивчення війни (ISW), у понеділок речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» капітан Дмитро Лиховій заявив, що "російські війська все частіше використовують гранати, споряджені хімічними речовинами, на Запорізькому напрямку, що є потенційним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХЗ), підписантом якої є Росія".

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Лиховій заявив, що московські війська застосували проти українських військових у Запорізькій області щонайменше 60 гранат, споряджених хлорпікрином (PS) або аналогічною речовиною — задушливим сльозогінним газом.

Хлорпікрин широко використовувався в Першій світовій війні, але він та інші задушливі речовини були заборонені до використання міжнародними конвенціями.

Оперативна ситуація в Донецькій області

У понеділок московські війська продовжили незначне просування від Донецька, — повідомляє ISW.

На опублікованих у понеділок геолокаційних знімках видно, що підрозділи окупантів захоплюють територію на захід і південний захід від міста: зокрема, на північ від Георгіївки, Побєди і Новомихайлівки (всі на південний захід від Донецька).

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Додаткові кадри, опубліковані в неділю, вказують на те, що російські війська дещо просунулися на південний схід від селища Шевченко (на південний захід від Донецька і на південний захід від Вугледара). У понеділок також повідомлялося про бої у Красногорівці.

Джон Моретті
Джон Моретті
Джон Моретті – незалежний журналіст і автор, який живе між Європою та Сполученими Штатами. Він також провів більше десяти років, працюючи з компаніями, які захищають мандрівників від надзвичайних ситуацій зі здоров’ям і безпекою за кордоном. Його академічна освіта полягає у східноєвропейських дослідженнях, міжнародній державній політиці та боротьбі з тероризмом.
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