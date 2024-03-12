Загальний огляд:
- ЗСУ опублікували відео успішного удару по нібито морському командному пункту
- Зеленський обіцяє, що 2 000 км укріплень зупинять просування росіян
- Начальник розвідки заявив, що удари по військових кораблях – це підготовка до ударів по Криму
- Українські військові звинувачують Росію у використанні заборонених хімічних речовин у гранатах
- Московські війська продовжують просуватися від Донецька
З'явилося відео, як українськими авіаударами знищено російський командний пункт на танкері
На відео, опублікованому в понеділок державною інформагенцією "Укрінформ", видно, що російський танкер чи вантажне судно було знищено українськими безпілотниками. Вони влучили в об'єкт, який офіцер ЗСУ назвав "командним пунктом противника".
"Дякую льотчикам за успішне виконання бойового завдання проти командного пункту противника", — написав у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук.
ЗСУ не надали жодних подробиць про час і місце атаки, а також про тип корабля.
Зеленський каже, що "ситуація зараз набагато краща", ніж у зимові місяці
У понеділок Президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV, що російський наступ уздовж східної лінії фронту "зупинено".
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"Російський наступ зупинено. Наше командування, наші військові зупинили російський наступ на сході України", — сказав Зеленський.
За його словами, українські сили побудували понад 2 000 кілометрів укріплень. Він назвав це "безперервним процесом".
Говорячи про стан і моральний дух українських військ, президент продовжив: "Я можу надати вам свіжу інформацію: ситуація зараз набагато краща, ніж протягом останніх трьох місяців".
Ось деякі з типів фортифікаційних споруд, які будує ЗСУ:
Хвиля ударів по російських військових кораблях є підготовкою до більш масштабних дій, заявляє ГУР
За даними Управління стратегічних комунікацій Офісу Головнокомандувача ЗСУ, з початку вторгнення Сили оборони вивели з ладу близько третини всіх бойових кораблів Чорноморського флоту РФ. За словами начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, збільшення кількості знищених військових кораблів за останні кілька тижнів не є випадковим.
"Українська Правда" з посиланням на новий документальний фільм "Війна за море: Від Дніпра до Криму" процитувала керівника ГУР Кирила Буданова: "Все це було в рамках підготовки до великої операції в Криму. Спосіб перевірити, чи правильне наше розуміння того, як туди потрапити і звідти вийти".
Удару по танкеру, на якому, ймовірно, знаходився російський командний пункт, передувало знищення морським безпілотником 5 березня патрульного корабля "Серґєй Котов", який ввели до складу російського флоту лише в травні 2022 року.
The most exciting thing to watch today is drones sinking the russian patrol ship Sergei Kotov. Enjoy 😉— Kira Rudik (@kiraincongress) March 5, 2024
🎥 @DI_Ukraine pic.twitter.com/2qriCRUOUV
ЗСУ звинувачують окупантів у застосуванні заборонених сльозогінних газів
Як написав Інститут вивчення війни (ISW), у понеділок речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» капітан Дмитро Лиховій заявив, що "російські війська все частіше використовують гранати, споряджені хімічними речовинами, на Запорізькому напрямку, що є потенційним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХЗ), підписантом якої є Росія".
Лиховій заявив, що московські війська застосували проти українських військових у Запорізькій області щонайменше 60 гранат, споряджених хлорпікрином (PS) або аналогічною речовиною — задушливим сльозогінним газом.
Хлорпікрин широко використовувався в Першій світовій війні, але він та інші задушливі речовини були заборонені до використання міжнародними конвенціями.
Оперативна ситуація в Донецькій області
У понеділок московські війська продовжили незначне просування від Донецька, — повідомляє ISW.
На опублікованих у понеділок геолокаційних знімках видно, що підрозділи окупантів захоплюють територію на захід і південний захід від міста: зокрема, на північ від Георгіївки, Побєди і Новомихайлівки (всі на південний захід від Донецька).
Додаткові кадри, опубліковані в неділю, вказують на те, що російські війська дещо просунулися на південний схід від селища Шевченко (на південний захід від Донецька і на південний захід від Вугледара). У понеділок також повідомлялося про бої у Красногорівці.
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