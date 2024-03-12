У вівторок, 12 березня Європейська комісія має оприлюднити переговорну рамку для вступу України і Молдови до Євросоюзу. Втім, затвердження тексту, ймовірно, відбудеться вже після червневих виборів до Європарламенту.

Про це пише Politico.

"Дипломати та офіційні особи ЄС попереджають, що угода між 27 європейськими столицями, яка необхідна для формального старту перемовин, навряд чи буде погоджена до червневих виборів до Європарламенту", - йдеться у публікації видання.

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Серед факторів, які впливають на швидкість затвердження переговорної рамки, Politico називає вимогу з боку деяких країн ЄС, зокрема Австрії, аби "прогрес України і Молдови відбувався пліч-о-пліч із прогресом щодо майбутнього вступу Боснії і Герцеговини". Надання рекомендації щодо членства цієї країни лідери ЄС обговорять наступного тижня в Брюсселі.

Окрім цього, Єврокомісія має представити документ щодо майбутнього розширення ЄС, який спочатку очікували наприкінці лютого, але згодом відклали до 20 березня.

Нагадаємо, Кабмін затвердив документи для отримання перших 6 млрд євро допомоги ЄС.