Повітряні сили України в понеділок, 11 березня завдали успішного удару, внаслідок якого знищили танкер росіян "Механік Погодін", який викинуло на берег тимчасово контрольованої Москвою Кінбурської коси в Миколаївській області. Вони використовували його як пункт управління.

На відео, опублікованому командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком, видно потужний вибух на танкері, після якого здійнявся велетенський стовп диму.

 

У Військово-морських силах (ВМС) України наголосили, що танкер був ліквідований згідно з нормами міжнародного гуманітарного права як законну військову ціль противника.

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Танкер "Механік Погодін" IMO № 9598397 належав російській компанії VEB - Leasing OJSC (Санкт-Петербург), внесеній до санкційного списку РНБО. 

Згідно з рішенням Херсонського окружного адміністративного суду, в серпні 2018 року танкер "Механік Погодін" був заарештований і до літа 2023 року перебував на території Херсонського морського порту, повідомляють у ВМС. Після підриву росіянами дамби Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурської коси, яку тимчасово контролюють росіяни.

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“В подальшому противником на згаданому судні було розгорнуто спостережний пост для ведення розвідки, а також засоби РЕБ. Судно періодично використовувалося як платформа для нанесення ударів FPV-дронами по території Херсонської області”, - розповідають у пресслужбі ВМС.

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Танкер "Механік Погодін" був включений до системи РЕБ і збору розвідувальної інформації противника, а також систем спостереження, командування та зв'язку.

"Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління!", - написав під опублікованим відео генерал-лейтенант Олещук.

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