Рано вранці 12 березня, під час масованого повітряного удару України по об'єктах у дев'ятьох областях РФ, дрони атакували дві російські нафтобази.

Міністерство оборони РФ повідомило, що 25 українських дронів були знищені або перехоплені над Московською, Ленінградською, Бєлгородською, Курською, Брянською, Тульською, Орловською, Воронезькою і Нижегородською областями.

Удари дронів спричинили пожежі на нафтобазах у містах Кстово і Орел, розташованих за сотні кілометрів одне від одного.

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У Кстові, що за 450 км на схід від Москви, дрони вдарили по паливно-енергетичному комплексу. Губернатор області Ґлєб Нікітін повідомив, що полум'я охопило нафтопереробний завод, але, за попередніми оцінками, минулося без постраждалих.

“На місці працюють спецслужби, для локалізації пожежі на одній з нафтоперегінних установок задіяні всі необхідні сили й засоби”, – написав Нікітін у Telegram.

Telegram-канал Baza повідомив, що горіла нафтобаза "Ніжегороднєфтєоргсинтез" компанії Лукойл. Робота підприємства була зупинена, для гасіння пожежі був задіяний пожежний потяг.

Трохи раніше дрон врізався в нафтобазу в місті Орел, що за 160 км від українського кордону. Спалахнула пожежа, але губернатор Орловської області Андрей Кличков повідомив, що ніхто в результаті не постраждав, і що евакуація проводилася як запобіжний захід.

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“Атаки зазнав об'єкт паливно-енергетичного комплексу. На місці працюють спеціальні служби з метою локалізації займання. Постраждалих немає”, – написав Кличков у Telegram.

Удари дронів також залишили без електрики сім сіл у Бєлгородській області, пошкодивши ЛЕП у Новій Таволжанці. У місті Шебекіно повибивало вікна в квартирах.

Міноборони РФ повідомило, що сили ППО в Бєлгородській області "нейтралізували" одну ракету Точка-У та 8 реактивних снарядів, випущених з РСЗВ RM-70 Vampire.

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Мер Москви Серґєй Собянін підтвердив перехоплення дрона в Раменському районі міста. Про постраждалих і пошкодження не повідомлялося.

Представники влади в Ленінградській, Брянській та Воронезькій областях також повідомили про відсутність постраждалих і пошкоджень.

Губернатор Курської області, що також межує з Україною, заявив про збиття двох українських безпілотників.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року українські безпілотні літальні апарати успішно атакують цілі на території РФ все далі й далі від кордону.

У суботу Росія заявила, що за ніч знищила 47 українських дронів – більшість із них у Ростовській області. Однією з можливих цілей масованого удару був авіаремонтний завод.