Сьогодні, 12 березня, єменські хусити запустили дві ракети по контейнеровозу Pinocchio, який ішов під прапором Ліберії в Червоному морі, однак не влучили в судно.

Про це повідомляє Reuters.

Центральне командування збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що дві протикорабельні балістичні ракети були випущені по Pinocchio з території Ємену, проте вони не влучили в судно і ніхто не постраждав.

У повідомленні йдеться, що Pinocchio належить зареєстрованій у Сінгапурі компанії OM-MAR 5 INC.

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Військовий речник хуситів Ях'я Сареа заявив, що угруповання влучило в корабель, який він назвав "американським". За його словами, хусити здійснюють свої атаки на знак солідарності з палестинцями та посилять військові операції під час Рамадану.

У CENTCOM заявили, що в понеділок було завдано 6 ударів по контрольованих хуситами районах Ємену, внаслідок яких знищено безпілотний підводний апарат і 18 протикорабельних ракет, які становили загрозу для торгівельних суден і кораблів ВМС США.



Також представник міжнародно визнаного уряду Ємену заявив, що внаслідок авіаударів по портових містах і невеликих населених пунктах на заході Ємену загинули щонайменше 11 осіб і 14 дістали поранень.



Раніше ми писали, що очільники МЗС країн Європейського Союзу схвалили розгортання військово-морської місії ЄС для захисту суден від хуситів у Червоному морі.