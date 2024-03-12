Військово-транспортний літак Іл-76 впав у російському місті Іваново біля військового аеродрому "Північний" у вівторок, 12 березня. За даними Міноборони РФ, на борту було вісім членів екіпажу та сім пасажирів.

Попередньо, причиною катастрофи називають пожежу одного з двигунів під час зльоту.

Telegram-канал BAZA опублікував відео, на якому в Іл-76 під час польоту відвалюється двигун.