Військово-транспортний літак Іл-76 впав у російському місті Іваново біля військового аеродрому "Північний" у вівторок, 12 березня. За даними Міноборони РФ, на борту було вісім членів екіпажу та сім пасажирів.
Попередньо, причиною катастрофи називають пожежу одного з двигунів під час зльоту.
Telegram-канал BAZA опублікував відео, на якому в Іл-76 під час польоту відвалюється двигун.
За попередніми даними, пілот намагався дотягнути до аеродрому, але коли зрозумів, що не зможе це зробити, став відводити літак від житлових забудов. Після цього літак упав у лісосмузі в районі кладовища.
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