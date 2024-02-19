Очільники МЗС країн Європейського Союзу схвалили розгортання військово-морської місії ЄС для захисту суден від хуситів у Червоному морі. Це рішення привітала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х . «Я вітаю сьогоднішнє рішення про початок операції Військово-морських сил ЄС Aspides. Європа забезпечить свободу судноплавства в Червоному морі, працюючи разом з нашими міжнародними партнерами. Окрім реагування на кризу, це крок до посилення європейської присутності на морі для захисту наших європейських інтересів», – написала очільниця ЄК.

Видання DPA зазначає, що військово-морська місія під назвою "Аспідес" передбачає відправку європейських військових кораблів і повітряних систем раннього попередження до Червоного моря, Аденської затоки і прилеглих вод.

Кораблі "Аспідес" матимуть наказ відкривати вогонь по бойовиках, якщо ті атакують першими, і не матимуть права стріляти на випередження. Оперативне командування буде знаходитися у грецькому місті Лариса.

Зазначається, що бойовики-хусити з Ємену атакують кораблі в регіоні, як вони кажуть, у відповідь на військові дії Ізраїлю в секторі Газа.

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Раніше комісар ЄС з питань економіки Паоло Джентіліоні заявив журналістам, що "оскільки судноплавство через Червоне море було перенаправлено, час доставки вантажів між Азією та ЄС збільшився на 10-15 днів, а вартість цих перевезень зросла приблизно на 400%".



Варто нагадати, що Сполучені Штати Америки вдвічі завдали удару по ракетах хуситів, підготовлених до запуску.



Крім того, у січні ми писали про перебіг ескалації на Близькому Сході. Зокрема, про удари США та Британії по кораблям єменських хуситів.