Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар Росії по Одесі 6 березня, під час його візиту до міста разом з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це український лідер розповів в інтерв'ю французським медіа BFM TV і Le Monde.

"Путін далі хоче руйнувати все, він навіть не знає, чим все закінчиться. Найголовніше - щоб держава [Україна] не вижила. А хотів він стріляти по мені чи була у нього інша ціль - на сьогодні, я вважаю, це не має значення... У нас війна Росії проти України. І коли представник країни ЄС або будь-якої іншої держави, [в даному випадку] лідер Греції знаходиться у нас, а ти - не важливо яка у тебе ціль - робиш небезпечні кроки і влучаєш балістичною ракетою за кілька сотень метрів [від місця], де цей лідер знаходиться... Я вважаю, що він просто нездорова людина", - зазначив президент України.

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На думку Зеленського, на такі "попередження" Путіна реагувати не варто.

"... Я не впевнений, що його "попередження" є адекватними. Сила Путіна набирає потужності лише тоді, коли лідери бояться його "попереджень", коли суспільства бояться однієї людини...", - сказав Зеленський у відповідь на запитання щодо того, чи було це попередженням Кремля для лідерів, у тому числі Емманюеля Макрона, який відвідає Україну найближчими тижнями.

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Український лідер також наголосив, що під час півторагодинної телефонної розмови він обговорив із французьким колегою його майбутній візит до України: "Його ніхто не відміняє, він обов'язково буде".

Нагадаємо, грецькі ЗМІ повідомляли, що Росія завдала ракетного удару по кортежу Зеленського в Одесі, і що ракета впала за 150 метрів від грецької делегації.