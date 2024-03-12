Перед пленарним засіданням Європарламенту президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄК сьогодні оприлюднить доповідь щодо прогресу Боснії і Герцеговини у реформах, необхідних для вступу до ЄС, та рекомендуватиме Єврораді розпочати переговори про членство з цією країною.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Безумовно, більше прогресу необхідно для приєднання до нашого Європейського Союзу. Ця країна (Боснія і Герцеговина – ред.) продемонструвала, що вона може досягати результатів у виконанні критеріїв членства, а також прагнення її народу стати частиною нашої родини. Саме тому сьогодні ми приймемо рішення рекомендувати Європейській раді розпочати переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною», - сказала президент Єврокомісії.

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Вона повідомила, що Єврокомісія сьогодні представить доповідь щодо прогресу БіГ на шляху до членства в ЄС. Цей документ засвідчить, що з моменту отримання статусу країни-кандидата Боснія і Герцеговина протягом року досягла більшого прогресу, ніж за все минуле десятиліття.

Зокрема, країна повністю приєднується до рішень та заяв ЄС у сфері спільної зовнішньої та безпекової політики, ухвалила важливі закони щодо запобігання конфлікту інтересів, боротьби із відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.



Боснія і Герцеговина покращила систему охорони кордонів та готова активно співпрацювати з європейським прикордонним агентством Frontex з регулювання міграційних потоків.

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Крім цього, Міністерство юстиції БіГ погодилося включити у внутрішні процедури кримінального переслідування рішення Міжнародного кримінального трибуналу щодо колишньої Югославії.



Важливою складовою прогресу Боснії і Герцеговини на шляху до ЄС є процес діалогу та інтеграції в суспільстві, зауважила фон дер Ляєн.

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«Ми маємо прийняти на себе відповідальність та підтримати їх (регіон Західних Балкан - ред.) на шляху до Європейського Союзу всіма можливими способами. Саме тому ми створили План зростання для Західних Балкан, відкрили переговори про членство з Албанією і Північною Македонією. І ми зобов’язалися це зробити також із Боснією і Герцеговиною», - зазначила президент Єврокомісії.



Нагадаємо, 14 грудня 2023 року Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європейська Рада ухвалила рішення розпочати переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Також він зазначив, що Євросоюз розпочне переговори щодо вступу з Боснією і Герцеговиною, коли та досягне необхідного рівня відповідності критеріям членства.