Легіон "Свобода Росії" повідомив про взяття під контроль смт Тьоткіно Курської області (РФ).
Про це вони повідомляється в Tелеграм-каналі Легіону.
«Смт Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку», - йдеться у повідомленні.
Перед тим російський опозиціонер Ілля Пономарьов писав у Фейсбуці, що прикордонна Лозова Рудка в Бєлгородській області - під контролем визвольних сил. А в Тьоткіно Курської області, за його інформацією, тривав стрілецький бій.
Зранку у вівторок, 12 березня, російські добровольчі формування зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей Росії та ведуть бої.
Представник Легіону "Свобода Росії" в коментарі Kyiv Post підтвердив, що зараз на російській території точаться бої.
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У прориві російського кордону беруть участь бійці Легіону "Свобода Росії" (ЛСР), Російського добровольчого корпусу (РДК) та добровольці "Сибірського батальйону".
Зранку у вівторок, 12 березня бійці ЛСР анонсували повернення на територію Росії.
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