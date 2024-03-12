Легіон "Свобода Росії" повідомив про взяття під контроль смт Тьоткіно Курської області (РФ).

Про це вони повідомляється в Tелеграм-каналі Легіону.

«Смт Тьоткіно Курської області повністю під контролем російських визвольних сил. Путінська армія стрімко залишає селище, залишає позаду позиції та кидає важку техніку», - йдеться у повідомленні.

Перед тим російський опозиціонер Ілля Пономарьов писав у Фейсбуці, що прикордонна Лозова Рудка в Бєлгородській області - під контролем визвольних сил. А в Тьоткіно Курської області, за його інформацією, тривав стрілецький бій.

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Зранку у вівторок, 12 березня, російські добровольчі формування зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей Росії та ведуть бої.

Представник Легіону "Свобода Росії" в коментарі Kyiv Post підтвердив, що зараз на російській території точаться бої.

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Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

У прориві російського кордону беруть участь бійці Легіону "Свобода Росії" (ЛСР), Російського добровольчого корпусу (РДК) та добровольці "Сибірського батальйону".

Зранку у вівторок, 12 березня бійці ЛСР анонсували повернення на територію Росії.

Київ Пост
Київ Пост
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