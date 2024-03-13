Відкриття власного бізнесу стало ще доступнішим завдяки грантовим програмам від держави та міжнародних партнерів. Нові можливості для ветеранів, гранти на сади та переробні підприємства: чого чекати у 2024 році?

Гранти для розвитку бізнесу у 2024 році: де отримати грант

Що таке грантова допомога

Грант (від англ. grant – безоплатна позика) – це вид цільового фінансування, що надається підприємцю за певних умов. Грантові кошти не потрібно повертати або виплачувати з них відсотки, якщо виконані всі умови, за якими вони надавалися. Грант відрізняється від інших форм фінансування тим, що видається на конкурсній основі. Але завдяки своїм вигідним умовам він є одним із найпривабливіших способів фінансування для малого та середнього бізнесу.

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Щорічно кількість грантових програм в Україні зростає. Зараз таке цільове фінансування можна отримати як у рамках державних ініціатив, так і від приватних компаній чи міжнародних організацій. Проте гранти є оптимальним варіантом лише для стартапів або малих та середніх підприємств, оскільки суми, які видаються в рамках програми, невеликі та майже ніколи не перевищують 30-50 тисяч доларів (у гривневому еквіваленті). Тому для великого бізнесу таке фінансування майже не має сенсу.

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Як отримати грант на бізнеc

Основною особливістю гранту є проходження конкурсу, оскільки тільки переможець має право на отримання коштів для розвитку свого бізнесу. Цим грант відрізняється від цільового фінансування за програмами державного управління, де немає конкурсного відбору.

Для отримання гранту необхідно пройти кілька стандартних етапів. Перший — це подання заявки, до якої слід додати бізнес-план або фінансове обґрунтування бізнес-проєкту. Більш детальні критерії подачі заявки вказані в умовах конкретної грантової програми. Наступний етап — аналіз цих заявок експертним журі та оголошення переможців. На останньому етапі, коли бізнес вже запущений, одержувач гранту повинен звітувати про витрати виділених коштів і досягнення поставлених цілей.

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Отже, подача заявки на грант не гарантує одержання фінансування. Радше навпаки — в середньому гроші отримує лише один із десяти підприємців, які брали участь у конкурсі. Тому рекомендується подавати заявки одразу на декілька грантів, щоб збільшити ймовірність отримання хоча б одного з них. Незалежно від результату, ви здобудете цінний досвід у правильному оформленні документів для конкурсу, виявите слабкі сторони свого проєкту та інше.

Які гранти доступні для розвитку бізнесу в 2024 році?

Де шукати гранти для стартапів?

Гранти є чудовим способом сталого розвитку бізнесу та подолання економічних проблем – завдяки конкурсному підходу відбираються найбільш перспективні та продуктивні представники українського бізнесу, які зможуть ефективно досягати поставленої мети.

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Останнім часом економіка України показала позитивну динаміку та свою спроможність впоратися з викликами сьогодення. Тому кількість потенційних грантодавців та суми, які вони виділяють, продовжують збільшуватися. Це відкриває нові можливості для бізнесу в отриманні фінансової допомоги.

Проте пошук грантових програм може бути складним завданням. Наразі немає єдиного порталу, де можна знайти всю інформацію, тому потрібно шукати на різних ресурсах - як українських, так і західних. Так, у 2023 році найбільші державні гранти можна було отримати за допомогою програми “єРобота”. Вона підходить для багатьох видів діяльності малого бізнесу, в тому числі для стартапів. Заявки слід подавати через портал або мобільний додаток «Дія».

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Минулого року Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) також розпочало ініціативу під назвою "Конкурентоспроможна економіка України" з фокусом на підтримку постраждалих від війни стартапів, малих та середніх підприємств. Для подання заявки необхідно спочатку зареєструватися на сайті USAID.

Крім того, варто звернути увагу на новини від Центрів підтримки підприємництва, моніторити сайти урядових органів, вебресурси різних НДО, майданчик представництва ЄС в Україні.

Гранти для бізнесу від фонду USF

Центр Ukrainian Startup Foundation надає фінансову підтримку в розмірі до 35 тисяч доларів проєктам подвійного призначення. Грант не лише покриває витрати на розвиток, а й дає доступ до кращих менторів і експертів.

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У 2023 році фонд фінансував стартапи в галузях медицини, відновлення інфраструктури, кібербезпеки, оборони та освіти. Очікується, що реалізація проєкту підвищить обороноздатність країни.

Заявки приймаються постійно, їх можуть подавати стартапи або групи фізичних осіб, що працюють над інноваційною продукцією подвійного призначення. Загальна сума гранту становить до 35 тисяч доларів, але лише 25 тисяч із них отримує заявник, а решта 10 тисяч доларів іде на оплату послуг акредитованого акселератора.

Заявка має бути подана як українською, так і англійською мовами. Усі розділи форми повинні бути заповнені відповідно до інструкцій, доступних на вебсайті організації. Уся інформація, яку надає подавач, повинна бути достовірною та актуальною. До участі в програмі USF допускаються лише проєкти, які вже мають практичне підтвердження своєї можливості на етапі proof of concept.

Заявка оцінюється за наступними критеріями:

відповідність потребам ринку, наявність подвійного призначення та конкурентних переваг;

інноваційність, технологічність, аналіз ризиків реалізації;

життєздатність проєкту.

Завдяки цій грантовій програмі можна профінансувати витрати, які передбачені в заявці та необхідні для виконання заявником певних завдань для розвитку власного бізнесу.

Грантова програма від Українського ветеранського фонду

Програма мікрогрантів від Українського ветеранського фонду надає можливість отримати до 20 тисяч гривень ветеранам, переселенцям та членам їхніх сімей. Заявки приймаються навіть зараз, тому не треба чекати закінчення воєнного стану. Бюджет програми складає 10 мільйонів гривень і буде розподілений між близько 500 учасниками. Станом на кінець 2022 року грант для ветеранів отримали вже 110 учасників.

Заявки можуть подавати особи, які мають статус учасника бойових дій, а також їхні близькі родичі — матері, батьки, дружини, чоловіки, діти, а також родини героїв Небесної сотні. Отримані кошти можна витратити на придбання обладнання або товарів для розвитку бізнесу. Для отримання мікрогранту заявник повинен бути зареєстрованим підприємцем.

Також у квітні минулого року уряд розширив програму ”єРобота" та запустив три нові грантові програми, орієнтовані саме на ветеранів. Це дозволяє учасникам і учасницям бойових дій, а також їхнім дружинам чи чоловікам, подати заявку на отримання фінансування від держави для реалізації нового проєкту або розвитку вже існуючого бізнесу.

Для отримання гранту необхідно подавати заявку через онлайн-портал "Дія". Рішення про надання фінансування приймає Державний центр зайнятості після отримання інформації від банку, перевірки ділової репутації та даних, зазначених у заявці, а також за результатами співбесіди з кандидатом, проведеної регіональним центром зайнятості. Крім того, отримувачі грантів можуть скористатися можливістю безкоштовного навчання для підприємців і отримати консультації в регіональних центрах зайнятості.

Як знайти та подати заявку на грант для розвитку бізнесу?

Пошук грантів для бізнесу: кращі платформи та ресурси

Фінансування для підприємств, яке дозволить вам перейти від ідеї до реалізації проєкту, можна знайти на спеціалізованих відкритих ресурсах, таких як “ГУРТ”, “Громадський простір”, “Велика ідея”. Ці платформи були створені для залучення коштів неприбутковими громадськими організаціями. Однак після того, як вони розпочали свою діяльність, там з'явилися публікації про доступні гранти для підприємств.







Новини про гранти для бізнесу, навчання та успішні кейси підприємств публікуються на порталі “Дія.Бізнес”. Представлені там пропозиції дозволяють отримати гранти від держави на ведення бізнесу, а також розвинути власну справу, отримавши нові знання та навички. Однак, наймасштабнішою є державна грантова програма "єРобота", яка охоплює всі сфери діяльності малого бізнесу і спрямована на створення робочих місць, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб. Малі та середні підприємства також можуть отримати гранти від міжнародних організацій, які мають велику вибірку грантових програм, адже зацікавлені в розвитку українського бізнесу.

Гранти в Україні є ефективним засобом фінансування для малого й середнього бізнесу, але подача їх вимагає від автора не лише креативності та амбітності, а й систематичності та застосування певних навичок. Ось основні аспекти написання грантових заявок, починаючи від вивчення грантодавця до підготовки додатків, які допоможуть вам успішно подати свою першу заявку на грант.

Основні кроки для подання грантової заявки:

Дослідження грантодавця: ознайомтеся з цільовими групами та стратегіями грантодавця, проаналізуйте попередні проєкти, на які були надані гранти.

Написання резюме: це повинен бути короткий, але вражаючий та інформативний опис проєкту, який вже з перших рядків зацікавить потенційного донора. На цьому етапі бажано включити в резюме графіки та ключові цифри, а також описати чіткі кроки, яки ви плануєте зробити для реалізації власної мети.

Детальний опис проєкту: використовуйте стисло, але чітко сформульовані фрази для привертання уваги, уникайте загальних слів і нечітких концептів, зробіть акцент на унікальності та важливості вашої ідеї.

Представте свій фінансовий план, де буде детальний розбір бюджету, реалістичні прогнози витрат. Обов'язково прозоро викладіть ваші потреби в фінансуванні та цільові шляхи його використання.

Підготовка додатків: це доповнення грантової заявки різноманітною інформацією. Включення звітів, рекомендацій та візуалізацій даних для посилення ваших аргументів.

5 лютого в Україні стартувала перша в 2024 році хвиля подачі заяв на гранти для переробних підприємств. Інформацію про це оприлюднила заступниця міністра економіки Надія Бігун. Підприємці можуть отримати грант у розмірі до 8 мільйонів гривень.

Проєкт "єРобота" містить грантові програми, які спрямовані на підтримку бізнесу та створення нових робочих місць. Ці програми включають мікрогранти на розвиток власного бізнесу, програми, спрямовані на розвиток переробних підприємств, а також гранти на створення садів, виноградників і тепличних господарств.

Заявки на гранти можуть подавати як активні підприємці, так і бажаючі отримати кошти на започаткування та розвиток бізнесу, які до цього не були зареєстровані як ФОП. Наразі триває прийом заявок на всі напрямки програми "єРобота". Подати заявку можна через портал "Дія".

До того ж, як повідомила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко, уряд виділив додаткові 1,32 млрд грн на гранти в рамках програми "єРобота" для розвитку власного бізнесу та створення або розвитку переробних підприємств.