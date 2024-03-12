Сьогодня, 12 березня, у Києві пролунала тисячна повітряна тривога з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Загальна тривалість тривог, які вже пролунали у столиці, сягає 1165 годин і 26 хвилин.

«Це понад 48 днів безперервних тривог… Понад півтора місяця життя в укриттях. Ми загартувалися. Ми стали сильнішими. Ми — переможемо!» — наголосив Попко.



Раніше ми писали, що у Києві запустили програму «Стійке місто». Організатори хочуть зібрати розробників, дизайнерів та урбаністів, аби підвищити стійкість будівель у столиці.