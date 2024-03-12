15 російських військових, які скоїли низку жахливих воєнних злочинів проти мирних мешканців села Ягідне, розташованого неподалік Чернігова, заочно засуджені Чернігівським районним судом, повідомляє Суспільне.    

Як повідомила сторона обвинувачення, жоден із цих військовослужбовців наразі не перебуває під контролем України, та й точне місце перебування кожного з них прокурорам невідоме.  В матеріалах суду вказується, що 15 вояків армії РФ утримували 368 цивільних (практично все населення села) у підвалі місцевої школи протягом 27 днів.

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Серед заручників було 69 дітей. В приміщенні, де тримали мешканців Ягідного, не було ні туалету, ні освітлення, ні вентиляції. За свідченнями потерпілих, їм довелося майже місяць жити в антисанітарних (м’яко кажучи) умовах, до того ж росіяни майже не давали їм їжі.

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Внаслідок таких нестерпних умов утримання, за відсутності ліків і будь-якої медичної допомоги в підвалі за цей час померли 10 людей. Ще 17 мешканців Ягідного були вбиті окупантами на території села.

Село сильно постраждало під час активних бойових дій, оскільки воно розташоване на перетині важливих транспортних магістралей – тут дорога з Києва до Чернігова перетинається з кільцевою дорогою та трасою, що веде на схід області. До того ж, рашисти кілька тижнів безперешкодно грабували й руйнували будинки селян.

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Суд заочно присудив усім обвинуваченим по 12 років позбавлення волі. Справу розглядали більше року, і на оголошення вироку не прибув жоден із потерпілих.

Ольга Швидка, голова Іванівської сільської громади, в яку входить Ягідне, розповіла Kyiv Post, що мешканці села, 90% з яких повернулися до рідних домівок, досі не оговталися від травми окупації. Селян також непокоїть те, що жоден із воєнних злочинців не перебуває під контролем української влади.

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«Звісно, ми лякаємося кожен раз, коли тривога. Люди бояться, що бойові дії та окупанти можуть повернутися на територію громади», – каже Швидка.

Село знаходиться біля Чернігова менш ніж за 100 кілометрів від кордону з Росією.

За її словами, Ягідне останнім  часом поступово відновлюють. Значно гірше справа йде з комерційними приміщеннями – багато людей мали малий бізнес, магазини, торгували, зокрема, яблуками, які тут активно вирощували.

«Будинки в цілому відновлюються. Кілька ми майже добудували з нуля, ще кілька каркасних збудували для деяких сімей, скоро будемо заселяти. Інше діло – з комерційнмими приміщеннями, бізнеси не мають ніяких програм відновлення та відбудови, навіть господарські споруди на території домогосподарства не входять у програми відновлення», – зазначає Швидка.

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Тим часом у Ягідному планують збудувати меморіал. У 2023 році село, назва якого стала одним із жахаючих символів російської окупації, відновлювали волонтери. Під час відновлення двері до підвалу, в якому нелюди утримували ні в чому не винних мирних українців, на яких ті позначали проведені в неволі нескінченні дні, зняли. Ці двері потім стали одним із найбільш разючих експонатів виставки в Нью-Йорку, присвяченій воєнним злочинам Росії.

Сергій Костеж
Сергій Костеж
Сергій Костеж - Спеціальний кореспондент KyivPost з національних питань, працював як спеціальний кореспондент для різних телеканалів України, спеціалізуєтсья на репортажах з місць подій, має досвід роботи у прифронтовій зоні, є автором багатьох репортажів з деокупованих територій (2022-2023), багато років працював на Донбасі, автор ряду матеріалів з територій, прилеглих до лінії розмежування (2015-2017)
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