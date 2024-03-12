Сьогодні під час пленарного засідання Європейський парламент підтримав тематичну доповідь на підтримку пропозицій Єврокомісії до Директиви з визначення кримінальної відповідальності та покарання за порушення обмежувальних заходів ЄС. Рішення підтримали 543 депутати (більшість), проти були 45, ще 27 утрималися.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для того, щоб забезпечити ефективне застосування обмежувальних заходів ЄС, необхідно, щоб країни-члени мали ефективну, пропорційну та дієву систему покарань для фізичних і юридичних осіб, які порушують ці обмежувальні заходи ЄС. Обхід секторальних економічних і фінансових заходів також має знайти свою відповідь», - йдеться в документі.

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Доповідь передбачає правове визначення випадків порушення режиму санкцій ЄС та їх обхід, включно з діями фізичних або юридичних осіб, які, зокрема, здійснюють експорт заборонених товарів через треьі країни або здійснюють трансакції, усвідомлюючи, що їх кінцевим споживачем може бути юрисдикція, яка підпадає під обмежувальні заходи ЄС.

Особи, які вдаються до таких порушень, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності, на них також накладатимуться фінансові стягнення відповідно до законодавства ЄС та національного законодавства країн-членів.

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«Доходи, отримані за рахунок порушення обмежувальних санкцій ЄС або засоби, що були використані для порушення обмежувальних заходів, мають бути об'єктом конфіскації. Там, де згадані активи конфіскуються у зв’язку з агресивною війною Росії проти України або пов’язаних із нею злочинами, без урахування відшкодування та компенсацій жертвам або громадам у ході кримінального провадження, конфісковані активи або мережевий прибуток, що походить від ліквідації таких активів, має бути призначений для зусиль із відбудови України», - йдеться в документі.

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За положеннями майбутньої Директиви, Європейська комісія має розробити інструкцію щодо інструментів такої конфіскації, щодо поводження з прибутками та власністю, що призначені для компенсацій, відшкодування та відновлення. Країни-члени мають керуватися такими інструкціями, особливо в контексті російської агресивної війни.

Штрафні санкції не поширюються на товари або на грошові перекази, спрямовані для повсякденного особистого використання, зокрема, на продукти харчування, предмети першої необхідності та базові послуги осіб або залежних від них членів родини.



Під кримінальну відповідальність також не підпадають операції та трансакції, пов’язані з наданням гуманітарної допомоги під егідою ООН або асоційованих із нею гуманітарних міжнародних організацій.

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Директива, на думку депутатів, має включати мінімальні та пропорційні терміни ув’язнення та розміри фінансових стягнень у рамках кримінального переслідування за порушення санкцій ЄС або за їх обхід.

Зокрема, за порушення, що призвели до фінансових втрат в обсязі понад 50 000 євро, мінімальний термін ув’язнення становитиме 1 рік. За оборудки в обсязі понад 100 000 євро мінімальний термін ув’язнення зростає до 5 років. За ці злочини встановлюється також розмір штрафних стягнень.



Зокрема, стягнення з фізичних або юридичних осіб за порушення санкцій ЄС із здійсненням фінансових трансакцій або інших заходів економічної допомоги з використанням ресурсів ЄС на суму, що перевищує 100 000 євро, встановлюється на рівні не менше 10 000 000 євро.

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«Країни-члени вживатимуть необхідних заходів для того, щоб порушення обмежувальних заходів ЄС будь-якою фізичною, юридичною особою, установою або організацією, переслідувалися як кримінальний злочин, якщо такі дії здійснені свідомо та підпадають під ознаки, визначені цим документом», - йдеться у доповіді.

Під дії, на які поширюється кримінальна відповідальність, підпадають, зокрема, пряме або опосередковане надання будь-яких коштів або фінансових ресурсів для осіб або установ, які підпадають під санкції ЄС, надання таким особам дозволу на в’їзд на територію ЄС, у тому числі його повітряний та морський простір, або транзит територією ЄС або його країн-членів.



Під ознаки злочину також підпадають будь-які трансакції або державні замовлення на користь країн або установ, які прямо або опосередковано перебувають під контролем третіх країн або установ третіх країн, проти яких застосовуються обмежувальні заходи ЄС.

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Злочином є також торгівля товарами, послугами або технологіями, їх імпорт, експорт, продаж, купівля, передання, транзит або транспортування, якщо такі дії були заборонені обмежувальними заходами ЄС.



Раніше ми писали, що напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Євросоюз запровадив 13-й пакет санкцій проти Росії. До списку внесли 106 фізичних та 88 юридичних осіб, «відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».