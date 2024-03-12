Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду українського народу».

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Закон розробили з метою збереження генофонду українського народу, а також врегулювання питання соціального захисту військовослужбовців в частині забезпечення права на біологічне батьківство (материнство).

Він передбачає, що у разі загибелі або визнання померлою особи її репродуктивні матеріали будуть зберігатися безоплатно протягом трьох років з моменту загибелі цієї особи.

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Після закінчення цього строку подальше зберігання може бути продовжене коштом іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин.

Крім того, фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

Передбачається, що у разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини.

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Засвідчене нотаріально волевиявлення особи до введення в дію цього закону є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у листопаді 2023 року підписав закон, що зобов'язує утилізовувати заморожений біоматеріал військових у разі їхньої смерті.

"У разі загибелі чи визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їхнє зберігання припиняється із подальшою утилізацією", — вказується у третьому підпункті другого пункту Перехідних положень закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права військовослужбовців та інших осіб на біологічне батьківство (материнство)".

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Згідно із законом, із березня 2024 року клініки зобов'язали утилізувати весь біоматеріал загиблих військових. Таке рішення обурило багатьох українців. У соцмережах точились дискусії щодо того, чи було прийняття цього закону помилкою та неповаги до загиблих воїнів.



На початку лютого 2024 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження генофонду українського народу».