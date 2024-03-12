У Києві Служба безпеки України нейтралізувала злочинну організацію, яка під прикриттям УПЦ МП проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ Росії.

У повідомленні йдеться, що СБУ затримала чотирьох ключових фігурантів, зокрема одного з очільників столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурної мережі російської спецслужби.

Це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Вона мала чітку ієрархію та розподіл функцій, а також постійний зв’язок із найбільшими російськими ЗМІ, які одразу підхоплювали потрібний їм контент.

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За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, які підбурювали до міжконфесійної ворожнечі та виправдовували агресивну війну проти України.

Для цього фігурант особисто інструктував виконавців – інших учасників злочинної організації, які діяли під виглядом так званих "політичних експертів" і готували провокативні дописи та відеосюжети.



Фото: СБУ

Підготовлений контент зловмисники поширювали через десятки підконтрольних каналів у Телеграмі і Ютубі, а також на сторінках у Фейсбуці та на офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП.

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Одразу після оприлюднення замовних матеріалів їх миттєво підхоплювали центральні телеканали та інтернет-видання РФ для поширення фейків про Україну.

Здійснюючи інформаційні атаки, ворог сподівався не лише розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні, але й дискредитувати Україну на міжнародній арені, особливо перед західними партнерами.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів у Києві виявлені мобільні телефони та комп’ютерна техніка, які використовувались в ході злочинної діяльності на користь Росії.

На підставі зібраних доказів чотирьом затриманим та ще десятьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру за:

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ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність)

ч. 4 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації)

ч. 3 ст. 161 (розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті, вчинене організованою групою)

чч. 1, 2 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі.



Раніше ми писали, що СБУ оголосила про підозру київському блогеру, який робив фейки на замовлення росіян. Колаборант позиціонував себе як «політексперт» та поширював фейки про війну в Україні.