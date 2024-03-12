У розмові з Kyiv Post доброволець легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський докладно про те, яка мета нинішнього рейду легіонерів разом з іншими російськими добровольцями, а також поділився власними враженнями про ситуацію.

Про евакуацію Бєлгорода, розвиток ситуації

"Гладков не дурень. Він розуміє, що має великі шанси одним з перших потрапити під Міжнародний трибунал, тому зовсім не дивно, якщо цей недогубернатор першим втече з Бєлгорода", - так Олексій прокоментував чутки про те, що губернатор російського Бєлгорода Гладков збирається евакуюватися.

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За словам добровольця, станом на зараз в Курській і Бєлгородській областях тривають бойові дії, добровольці активно застосовують безпілотники. "Знищено кілька одиниць бронетехніки ЗС РФ, зокрема бойові машини піхоти. Ситуація ще продовжує розвиватись", - додав він.

Рейд присвячений псевдовиборам президента Росії

Добровольці присвятили нинішній рейд псевдовиборам президента РФ Володимира Путіна, які мають вібдутися з 15 по 17 березня.

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

"Ми присвятили цю операцію електоральним процедурам, і, як небайдужі громадяни Росії, вирішили висловити свою думку щодо цих "виборів" та путінського режиму", - каже Олексій.

За його словами, саме зараз вдалий час для того, щоб громадянську позицію добровольців почули не лише всередині Росії, а й за кордоном: "Ми звертаємося до всього міжнародного співтовариства, країн Заходу, Сполучених Штатів, до їхнього керівництва, щоб вони не визнавали Путіна як легітимного президента після цих виборів".

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Барановський наголосив, нинішні так звані вибори президента РФ неконкурентні та й "взагалі не вибори".

"За російськими законами під час фактичного воєнного стану не можна проводити жодних виборів чи референдумів, але вони все одно їх проводять. Тобто навіть за російським законодавством ці вибори мають бути визнані незаконними. Ми, як небайдужі громадяни, вирішили звернути на це увагу всіх зацікавлених спостерігачів, міжнародної спільноти насамперед", - зазначив він.

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Обстріл армією РФ будинків мирних мешканців

Барановський підтвердив інформацію про те, що російська армія обстрілює будинки мирних мешканців.

"Все так і є. Це стиль ведення війни путінської армії. Як вони не зважали на втрати серед цивільного населення в Україні, те саме вони зараз роблять на поки що своїй території. Тобто вони думають, що десь там, на певній вулиці є якісь там штурмові загони повстанців, наші загони, й починають туди стріляти з усього, що в них є: зі стрілецької зброї, мінометів, артилерії. Нас там уже давно немає, але це їх не зупиняє від того, щоб стерти зокрема й житлові будинки власних громадян", - розповів він.

Рейд легіону "Свобода Росії" в Курську та Бєлгородьску області: що відомо

Вранці російські добровольчі формування легіону "Свобода Росії" (ЛСР), російського добровольчого корпусу (РДК) та добровольці "Сибірського батальйону" зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей Росії й вступили в бій з підрозділами армії РФ.

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Пізніше стало відомо, що добровольці встановили контроль над першим населеним пунктом - смт Тьоткіно Курської області РФ.

Перед тим, як з'явилася інформація про встановлення контролю над Тьоткіним, російський опозиціонер Ілля Пономарьов писав у Фейсбуці, що прикордонна Лозова Рудка в Бєлгородській області - під контролем визвольних сил.