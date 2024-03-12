Брюссель наполягає на тому, аби Україні цього року були передані 2-3 мільярди євро з прибутків від заморожених російських активів. Це має прискорити фінансування відновлення України, заплановане ЄС. За словами її офіційних представників, Європейська комісія зараз розробляє план, яким передбачається арешт усіх прибутків від підсанкційних активів країни-агресорки (починаючи з лютого), що зберігаються у центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. Після кількох місяців суперечок перший фінансовий транш може бути виплачений Києву вже в липні, якщо Брюссель зможе отримати схвалення цього плану всіма державами-членами Євросоюзу, заявили чиновники. Пропозицію мають обговорити напередодні саміту лідерів країн ЄС, що має відбутися наступного тижня. Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала використати ці кошти на військову підтримку, а не на післявоєнну реконструкцію, як передбачалося спочатку, що вважають спірним підходом у деяких європейських столицях. У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в депозитарії Euroclear були заморожені близько 190 мільярдів євро російських суверенних активів, які принесли 3,85 мільярда євро річного прибутку. Згідно з останніми планами єврокомісарів, цього року Україна отримає від 2 до 3 мільярдів євро залежно від поточних процентних ставок. Загальний прибуток, виведений з Euroclear, може до 2027 року сягнути 20 мільярдів євро, за словами чиновників ЄС. Питання, яке з самого початку війни гаряче обговорюється в ЄС – чи можна використати російські активи, розміщені у брюссельському депозитарії Euroclear, для допомоги Україні – останнім часом стає все більш актуальним, оскільки війна триває вже третій рік, а міжнародна допомога Києву з боку союзників скоротилася. Бельгійський депозитарій зберігає більшу частину активів російського «Центробанку» вартістю 260 мільярдів євро, заморожених після введення в дію західних санкцій – FT

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Дональд Трамп «не дасть ні копійки» Україні, якщо його знову оберуть президентом США, заявив ультраправий прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після суперечливої зустрічі з Трампом у Флориді. «Він не дасть жодної копійки на українсько-російську війну», – сказав Орбан у неділю журналістам угорських державних ЗМІ. «Тому війна закінчиться, адже очевидно, що Україна не зможе встояти сама». За словами Орбана, у Трампа є «детальний план» припинення війни в Україні, яка почалася два роки тому, коли Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення. Назвавши Трампа «людиною миру», Орбан додав: «Якщо американці разом з європейцями не дадуть грошей і зброї, війна закінчиться. І якщо американці не дадуть грошей, то самі європейці не зможуть профінансувати цю війну. І тоді війна закінчиться». (Це, очевидно, означатиме, що Україна програє війну Росії.) – The Guardian

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Судно з гуманітарною допомогою, завантажене приблизно 200 тоннами продовольства, відпливло у напрямку Гази у вівторок у рамках пілотної програми з відкриття морського коридору до заблокованого сектору. Через війну між ХАМАС та Ізраїлем, яка триває вже п'ять місяців, сотні тисяч палестинців на території Гази опинились на межі голоду. Ці харчі були зібрані благодійною організацією World Food Kitchen, заснованою відомим шеф-кухарем Хосе Андресом, і перевозяться на баржі, яку буксує судно, що належить іспанській благодійній організації Open Arms. Очікується, що баржу з їжею доправлять до невказаної точки на узбережжі Гази через два-три дні. Андрес і капітан човна Open Arms Оскар Кемп підтвердили, що ця допомога призначена для мешканців північної частини Гази – AP

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Прем'єр-міністр Гаїті Аріель Генрі оголосив уранці у вівторок, що піде у відставку після створення тимчасової президентської ради, капітулюючи перед тиском міжнародної спільноти, яка намагається врятувати країну, в якій безчинствують озброєні банди. Як твердять деякі експерти, ці збройні угруповання вже розв'язали на Гаїті маломасштабну громадянську війну. Генрі оголосив про відставку через кілька годин після того, як низка високопоставлених чиновників, серед яких були лідери країн Карибського басейну та держсекретар США Ентоні Блінкен, зустрілися на Ямайці, щоб терміново обговорити можливі заходи із подолання кризи на Гаїті. Через спалах насильства міжнародні аеропорти на острові припинили свою роботу. Генрі прибув до Пуерто-Ріко тиждень тому після того, як його літаку заборонили приземлятися в Домініканській Республіці, де співробітники аеропорту заявили, що у екіпажу його літака не було затвердженого плану польоту. На додаток до цього, влада республіки взагалі закрила повітряний простір для рейсів до та з Гаїті – AP

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Деякі українські чоловіки, які з тих чи інших причин опинилися за кордоном, зараз побоюються повертатись додому, оскільки на третьому році війни українське військо стикнулося з гострою нестачею солдатів, повідомляє Globe and Mail. Україна зараз потребує додатково до півмільйона військовослужбовців для поповнення своїх виснажених підрозділів на передовій та проведення ротації. Канадійське видання повідомляє, що в країнах ЄС зараз мешкає приблизно 770 000 українців чоловічої статі старше 18 років, і ще десятки тисяч – в Канаді, Великій Британії та США.