В інтерв'ю Corriere della Sera державний секретар Святого Престолу кардинал П’єтр Паролін повідомив, що першою умовою для будь-яких переговорів про закінчення війни в Україні є припинення агресії з боку Росії, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

Паролін додав, що Ватикан наполягає на припиненні вогню, і "в першу чергу це мусить зробити агресор".

Намагаючись пояснити висловлювання Папи Франциска, Паролін заявив, що понтифік хотів "створити умови для дипломатичного рішення в пошуках справедливого і тривалого миру".

За словами кардинала, "очевидно", що обидві сторони мають сісти за стіл переговорів, і першою умовою має бути "припинення агресії".

Advertisement

Паролін заявив, що вважає Росію агресором, і додав, що "війна, розв'язана проти України, не була наслідком стихійного лиха", а результатом людського вибору.

"Людська воля, яка спричинила цю трагедію, також має можливість і відповідальність зробити кроки, щоб покласти їй край і відкрити шлях до дипломатичного рішення", - заявив кардинал.

Раніше ми писали, що Папа Римського заявив про необхідність переговорів у війні РФ проти України. Зокрема, понтифік сказав, що "сильнішим буде той, хто матиме мужність підняти білий прапор".

Advertisement
За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
8 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
9 годин тому
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Київ Пост
9 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній ДАЙДЖЕСТ СВІТОВИХ ЗМІ: 12 березня 2024 року
Далі » У Швейцарії відкрили перше кримінальне провадження за порушення санкцій проти Росії