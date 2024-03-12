Генеральний прокурор Швейцарії розпочав кримінальне провадження щодо порушення санкційного режиму проти Російської Федерації з боку неназваної компанії, повідомляє Financial Times.

У Генпрокуратурі заявили, що компанія порушила швейцарські правила щодо дотримання санкційного режиму проти РФ, використовуючи дочірні компанії за кордоном. Однак не вказано, в якому саме секторі працює компанія.

У повідомленні зазначається, що генеральний прокурор взявся за справу після того, як Державний секретаріат з економічних питань (SECO) звернувся до нього з проханням порушити кримінальне провадження.

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Речниця генпрокурора Лінда фон Бург зауважила, що у той час, як SECO відповідає за дотримання санкційного режиму, генеральний прокурор може порушити кримінальне провадження, «якщо значущість правопорушення виправдовує такий крок».

SECO також звернувся до Генпрокурора з проханням порушити кримінальне провадження проти іншої компанії з аналогічних причин, але генеральний прокурор відхилив це прохання, постановивши, що це не є «особливо значущою справою».

«Федеральна прокуратура взяла до розгляду одне з цих проваджень і відмовилася взяти друге», - додала речниця.

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Юрист Патрік Еберхардт із фірми Eversheds Sutherland у Женеві заявив, що це рішення стало «поворотним моментом» у застосуванні санкцій у Швейцарії.

«По-перше, влада Швейцарії сигналізує ринку, що вони не терплять обходу санкцій через дочірні компанії в таких місцях, як Дубай. По-друге, передавши справу федеральному прокурору, SECO також сигналізує, що вимагає значного покарання (за порушення закону – ред.), можливо, навіть тюремного ув’язнення», — сказав він.



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