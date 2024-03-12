Сьогодні, 12 березня, уряд Данії оголосив про новий пакет військової допомоги Україні.

За даними Міноборони Данії, це вже 16 пакет військової допомоги Україні. Загальна вартість нової допомоги становить близько 2,3 мільярда данських крон (337 млн доларів США).



Новий допомоги Данії Україні, зокрема, включає артилерійські системи «Цезар», самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них.



У Міноброни Данії зазначити, що 2,3 мільярди данських крон розраховані на 2024-2036 роки. Зокрема, Україна отримає допомогу на 1,3 млрд крон у 2024, 0,2 млрд крон у 2025 та на 0,7 млрд у 2026 роках.



«Цим пакетом пожертв ми показуємо Україні та нашим європейським союзникам, що Данія має волю та здатність продовжувати нашу підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно. Я сподіваюся, що більше країн підуть цьому прикладу та сприятимуть якнайшвидшій реалізації можливостей», – сказав міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.



Нагадаємо, 22 лютого Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен оголосила про пакет військової допомоги Україні на 247,4 млн доларів. Зазначалося, що Україна отримає перші винищувачі F-16 вже влітку.





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