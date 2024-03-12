Перед пленарним засіданням Європарламенту президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що якщо Іран реалізує свій намір поставити для Росії балістичні ракети для ескалації війни в Україні, ЄС відповість на такі дії додатковими санкціями проти цієї країни, яка також дестабілізує ситуацію в усьому регіоні Близького Сходу.



Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.



Президентка ЄК зазначила, що ситуація на кордоні Ізраїлю з Ліваном продовжує бути вибухонебезпечною. Іран, який є патроном для ХАМАСу, продовжує підживлювати регіональну напругу, наприклад, шляхом підтримки терористів-хуситів в Ємені.



"Вони (іранці – ред.) продовжують підживлювати російську війну проти України. Дозвольте мені додати, що ми готові відповісти додатковими санкціями у тому випадку, якщо Іран надасть балістичні ракети для Росії, про що нещодавно повідомлялося», - акцентувала фон дер Ляєн.

Advertisement

Вона зауважила також, що ризик подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході є дуже реальним. Тож ЄС буде прагнути досягнення стійкого врегулювання в Газі, та разом із країнами-членами та міжнародними партнерами докладатиме зусиль, щоб всі заручники могли повернутися додому, а люди в Газі могли отримати не лише гуманітарну допомогу, але також надію на досягнення стійкого мирного рішення на основі принципу «двох держав».

Advertisement

«Безумовно, Ізраїль має право захищати себе та боротися проти ХАМАСу. Але захист цивільного населення має бути забезпечений у всі часи, відповідно до міжнародного права. Зараз є лише один шлях для поновлення адекватного потоку гуманітарної допомоги. Люди в Газі потребують негайної гуманітарної паузи, яка буде вести до стійкого припинення вогню. І вони потребують цього зараз», - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Advertisement

Вона нагадала, що лише у цьому році Єврокомісія виділила 250 мільйонів євро для гуманітарної допомоги палестинцям. Але доставлення цієї допомоги для людей, які її потребують, вимагає злагоджених міжнародних зусиль.

Крім того, Єврокомісія перерахує 50 мільйонів євро на підтримку UNRWA (Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході) після початку міжнародного розслідування ймовірних фактів залучення його персоналу до атак проти Ізраїлю 7 жовтня 2023 року та заходів, що вжиті в рамках цієї організації.



Нагадаємо, сьогодні Головне управління розвідки повідомило, що відбулась евакуація 47 українців із Сектора Гази.