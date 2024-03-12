Головне управління розвідки повідомило, що із Сектора Гази евакуювали ще 39 українців. Це жінки та діти. 

«Місію здійснили представники ГУР МО України та дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті. Евакуйованих громадян спершу розмістили у готелі на території Єгипту», - зазначили в ГУР. 

Сьогодні, 12 березня, українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси.

У ГУР повідомили, що загалом упродовж трьох етапів місії (листопад та грудень 2023, березень 2024) із Сектору Гази евакуйовано 363 громадянина України: 141 дитину, 135 жінок, 87 чоловіків.

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Раніше ми писали про те, що у грудні із Сектора Гази евакуювали 39 українців.

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