Головне управління розвідки повідомило, що із Сектора Гази евакуювали ще 39 українців. Це жінки та діти.

«Місію здійснили представники ГУР МО України та дипломатичні працівники українських посольств в Ізраїлі та Єгипті. Евакуйованих громадян спершу розмістили у готелі на території Єгипту», - зазначили в ГУР.



Сьогодні, 12 березня, українці авіарейсом із Хургади прибули до Молдови, звідки наземним транспортом виїхали до Одеси.



У ГУР повідомили, що загалом упродовж трьох етапів місії (листопад та грудень 2023, березень 2024) із Сектору Гази евакуйовано 363 громадянина України: 141 дитину, 135 жінок, 87 чоловіків.