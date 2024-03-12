Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі, що Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського Союзу.

«Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу!» - поінформував він.

За його прем’єр-міністра, відповідні пропозиції представлені Раді ЄС.

Очільник уряду наголосив, що Україна стала ще на крок ближче до старту переговорів та членства в Євросоюзі.

«Цей крок — свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС», - підкреслив Шмигаль.

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Крім того, він запевнив, що пріоритет уряду — зробити так, аби держава стала членом ЄС якнайшвидше.