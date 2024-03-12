Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі, що Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Європейського Союзу.
«Єврокомісія затвердила переговорну рамку про вступ України до Євросоюзу!» - поінформував він.
За його прем’єр-міністра, відповідні пропозиції представлені Раді ЄС.
Очільник уряду наголосив, що Україна стала ще на крок ближче до старту переговорів та членства в Євросоюзі.
«Цей крок — свідчення досягнень України, нашої трансформації та того факту, що Україна обов’язково буде членом ЄС», - підкреслив Шмигаль.
Крім того, він запевнив, що пріоритет уряду — зробити так, аби держава стала членом ЄС якнайшвидше.
Нагадаємо, Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Європейська комісія 12-14 березня затвердить звіт про виконання Україною чотирьох додаткових критеріїв та прийме рішення, чи надавати на затвердження країнам-членам Євросоюзу переговорну рамку для вступу України до ЄС.
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