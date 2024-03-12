У рекомендаціях, переданих Конгресом українців Канади уряду в рамках громадських консультацій, діаспора закликає канадійський уряд збільшити фінансування національного безпекового сектору, аби мати змогу наростити військову допомогу Україні.

Про повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Рекомендуємо суттєво збільшити інвестиції в оборонний сектор Канади, аби надати Україні більше зброї, зокрема далекобійної артилерії, 155-мм снарядів, танків і ракет”, - підкреслюється у документі, з текстом якого ознайомився Укрінформ.

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У Конгресі також закликали Канаду “надати Україні більше систем ППО та сприяти передачі їй бойових літаків”.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Канада надала Україні військової допомоги на майже 2 млрд дол. США.



Крім того, Канада приєдналася до коаліції дронів для України, яку спільно очолюють Латвія та Велика Британія.