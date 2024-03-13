У розпорядженні Kyiv Post опинилося відео від українських спецслужб, на якому можна побачити, як дрон російських антипутінських повстанців атакує установку РСЗВ "Град", після чого ракета комплексу запустилася сама і пробила кабіну, в якій перебували військовослужбовці армії РФ. Відомо, що екіпаж установки загинув.

Ексклюзивне відео, отримане Kyiv Post

Співрозмовник Kyiv Post розповів, що “самостріл” відбувся у вівторок, 12 березня, неподалік міста Грайворон у Бєлгородській області Росії.

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“Сьогодні "Град" наздогнали, - розповідає нам джерело у спецслужбах. - Знищили російський "Град", він спалахнув і стався мимовільний самостріл у свою ж кабіну”.

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – важлива складова армійської артилерії. Такі системи призначені для загальної вогневої підтримки дивізій і бригад, ураження живої сили, бронетехніки і неброньованої техніки, польових укріплень, дистанційного мінування місцевості, постановки димових завіс і радіоперешкод, створення осередків займання, освітлення поля бою, ведення агітації.

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РСЗВ Град

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Варто нагадати, що вранці у вівторок, 12 березня, російські добровольчі формування зайшли на територію Бєлгородської та Курської областей Росії та розпочали бій з підрозділами армії уряду РФ.

"Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу", - заявили легіонери напередодні наступу.

Вони запевнили, що будуть відбирати в російського режиму свою землю "сантиметр за сантиметром".

Доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський у коментарі Kyiv Post вдень у вівторок розповів про бої в Курській і Бєлгородській областях. За його словами, на той момент були знищені кілька одиниць бронетехніки ЗС РФ, зокрема бойові машини піхоти. Загалом ситуація була динамічною.

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Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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