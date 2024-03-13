У результаті російського ракетного удару по Кривому Рогу загинуло троє людей, а понад 40 дістали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Внаслідок влучання російської ракети в багатоповерхку спалахнула пожежа. Приблизно о 18:35 вівторка Повітряні сили Збройних сил України повідомляли про те, що в напрямку Кривого Рогу летить керована авіаційна ракета. Ймовірно, то була Х-59.

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"Троє загиблих у Кривому Розі. На жаль", - написав Лисак.

На ракетний удар також відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Руйнування у дев’ятиповерховому житловому будинку. Багато поранених, серед них важкі. Є й дитина", - написав президент.

Ближче до ночі 12 березня рятувальники завершили пошукові роботи, під час яких було врятовано дев'ятьох мешканців.

За даними Лисака, кількість поранених становить 44 людини, з яких госпіталізовано понад 20.

"Після вечірньої атаки ворога там вісім "важких". Серед них троє дітей, у тому числі 4-річний хлопчик. Молодшим постраждалим від російського терору немає й року. Це 2-місячний хлопчик та 11-місячна дівчинка", - повідомив голова області.

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Зеленський зазначив, що серед постраждалих дев’ятеро дітей.

"Три людини загинули. Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Постраждалим надається необхідна допомога. Дякую всім, хто був залучений до рятувальної операції: ДСНС, медикам, Нацполіції, психологам, волонтерам", - написав голова держави.

Президент звернув увагу на те, що українські міста і села зазнають подібних ударів щодня.

"Щодня Україна втрачає людей через російське зло. І не може бути пауз ані на день, ані на тиждень чи тим більше на місяці в підтримці, коли треба просто захищати життя, просто рятувати людей від терору", - зауважив він.