Росіяни вночі у середу, 13 березня, ударним дроном типу "Шахед" вдарили по багатоповерхівці в Сумах, у результаті чого є жертви.

Про це йдеться у Telegram Сумської ОВА.

"Внаслідок влучання ворожого БпЛА типу "Шахед" по житловому п'ятиповерховому будинку попередньо пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновано", - повідомили в адміністрації.

Попередньо відомо, що з-під завалів врятували 10 осіб, вісім з яких дістали травми різного ступеня тяжкості. Є загиблі, інформація щодо їх кількості уточнюється.

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Продовжуються аварійно-рятувальні роботи. На місці працюють усі необхідні служби, розгорнуто пункт обігріву.

Нагадаємо, в результаті російського ракетного удару по Кривому Рогу у вівторок загинуло троє людей, а понад 40 - дістали поранення.

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