Пізніше в мережі зʼявилися ще кілька відео атаки на рязанський нафтозавод. Зазначалося, що дрон намагалися збити стрілецькою зброєю, але не вийшло.

"За словами джерел, горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхало кілька пожежних розрахунків", - вказує Baza.

За словами місцевих жителів, по заводу вдарили три безпілотники. Площа пожежі на рязанському нафтозаводі становить 100 квадратних метрів.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

У російській Рязані безпілотники атакували нафтозавод, у результаті чого спалахнула пожежа.

Внаслідок вибуху двоє людей начебто отримали уламкові поранення і були ушпиталені.

Губернатор Павло Малков також підтвердив атаку на нафтозавод.

"Рязанський нафтозавод зазнав атаки БПЛА. Внаслідок удару почалося займання. За попередньою інформацією, є постраждалі", - повідомив він.

Більше по темі Кремль змінив тактику ударів по українській енергетичній інфраструктурі - FT Зараз метою Москви є постійні та непоправні руйнування електростанцій, щоб "знищити їх повністю, тому що відновити електростанції за короткий час неможливо".

Рано вранці у вівторок, 12 березня, під час масованого повітряного удару України по об'єктах у дев'ятьох областях РФ дрони атакували дві російські нафтобази.

Зокрема, безпілотник поцілив у резервуар нафтосховища в Орлі, там теж виникла пожежа. Також дрон атакував нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднєфтєоргсинтез" у Нижньогородській області. Роботу установки призупинено.