У Вашингтоні під час зустрічі з американськими журналістами очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща приєдналась до ініціативи Чехії щодо закупівлі сотень тисяч артилерійських снарядів для України.



Про це повідомляє Bloomberg.



«Так, ми приєдналися (до чеської ініціативи – ред.)», – сказав Сікорський, додавши, що Польща зробила «значний» фінансовий внесок. Однак він відмовився назвати суму, яку виділить польський уряд на цю ініціативу.



Раніше радник прем'єр-міністра Чехії з питань нацбезпеки Томаш Пояр повідомив, що боєприпаси, закуплені за межами ЄС у рамках чеської ініціативи, можуть прибути в Україну вже в червні.

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Ще ініціативи із закупівлі боєприпасів для України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з молдовським колегою Міхаілом Попшоєм пресконференції в Києві заявив, що Україна хоче до кінця року, окрім чеської ініціативи з постачання боєприпасів, реалізувати ще дві подібні і вже працює з партнерами щодо їх фінансування.



Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кулеба зазначив, що цього тижня відбудуться контакти з чеськими колегами, які представлять детальний план постачання боєприпасів.

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«За попередніми сигналами, які ми отримали, наші хлопці на фронті відчують збільшення постачання снарядів уже в осяжному майбутньому. Тобто це не займе багато місяців", - сказав він.

Очільник МЗС додав, що чеська ініціатива розрахована на реалізацію протягом усього року.

"Перші снаряди почнуть надходити, скажу так, в осяжній перспективі. А потім протягом року надходитимуть далі нові партії", - зазначив він.

Кулеба також повідомив, що, окрім чеської, є також інші ініціативи. Одна з них обговорювалася під час зустрічі у Вільнюсі міністрів закордонних справ України, Франції та країн Балтії. За його словами, він закликав «уже сьогодні» почати збирати гроші на неї.

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«Чеська ініціатива – це добре, але недостатньо. Тому сьогодні закрили фінансове питання чеської ініціативи, а завтра вже повинні закривати фінансові питання інших подібних ініціатив. Вони є, і ми про них знаємо. Єдине, чого бракує для їх реалізації, - це фінансового ресурсу», - зауважив очільник МЗС.

За його прогнозом, якщо, крім чеської ініціативи, цього року будуть реалізовані ще дві, то російські окупанти в Україні відчуватимуть «набагато суттєвіші проблеми на фронті».

«Тому ми зараз всім подякували за чеську ініціативу: «Молодці, відкладаємо, ініціатива працює», а тепер треба пробивати фінансування для реалізації інших подібних ініціатив, і ми цим уже займаємося», - запевнив Кулеба.



Нагадаємо, вже понад 15 країн взяли на себе зобов'язання фінансувати закупівлю боєприпасів у межах чеської ініціативи. Напередодні до неї приєднався Люксембург.