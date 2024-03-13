Засідання комітету Верховної Ради з нацбезпеки і оборони, який у середу, 13 березня, мав розглядати поправки до законопроєкту про мобілізацію, скасоване, повідомив у своєму Facebook народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко.

За його словами, це вже схоже на самоусунення комітету від виконання своїх обов’язків з огляду на те, що термін подання поправок сплив ще 21 лютого.

З того часу комітет збирався для розгляду поданих депутатами поправок лише одного разу – 12 березня – й розглянув лише одну поправку. Всього ж до мобілізаційного законопроєкту їх подано 4195.

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Багато спостерігачів вважають, що небажання комітету оперативно розглядати поправки, наближаючи друге читання, може свідчити про намір «поховати» непопулярний законопроєкт ще до винесення його на голосування в сесійній залі.

Нагадаємо, законопроєкт про мобілізацію був ухвалений у першому читанні 7 лютого, й одразу почалося внесення до нього численних поправок.

5 березня Верховна Рада скасувала засідання, призначені на 6-8 березня, на яких мав розглядатися законопроєкт про мобілізацію, гальмуючи розгляд і цього, і низки інших важливих законопроєктів.

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Сергій Костеж
Сергій Костеж
Сергій Костеж - Спеціальний кореспондент KyivPost з національних питань, працював як спеціальний кореспондент для різних телеканалів України, спеціалізуєтсья на репортажах з місць подій, має досвід роботи у прифронтовій зоні, є автором багатьох репортажів з деокупованих територій (2022-2023), багато років працював на Донбасі, автор ряду матеріалів з територій, прилеглих до лінії розмежування (2015-2017)
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