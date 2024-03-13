Джерела Kyiv Post в українській воєнній розвідці підтвердили, що вночі 9 березня українські дрони атакували російський літак А-50 на авіазаводі в російському Таганрозі.

Повідомляється про пошкодження щонайменше одного літака.

Тоді Москва заявила про масовану атаку безпілотників на Таганрог Ростовської області РФ.

Тієї ночі місцеві жителі повідомляли про велику кількість дронів у небі над містом. Очевидці казали, що атака тривала близько години-півтори. Люди чули до десяти вибухів.

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Офіційно влада Таганрога повідомила, що російська ППО відбила атаку, і визнала поранення лише одного працівника МНС, який брав участь у ліквідації наслідків.

У соцмережах повідомляли, що ціллю удару був авіаційний завод імені Берієва, відомий виробництвом і ремонтом різних військово-транспортних літаків.

Британська розвідка повідомила, що завод у Таганрозі використовується для виробництва, модернізації, технічного обслуговування і ремонту літаків раннього повітряного попередження і управління A-50 Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії.

Російські військові блогери зазначали, що в цехах заводу, зокрема, ремонтували літак А-50 ВКС РФ.