Джерела Kyiv Post в українській воєнній розвідці підтвердили, що вночі 9 березня українські дрони атакували російський літак А-50 на авіазаводі в російському Таганрозі.

Повідомляється про пошкодження щонайменше одного літака.

Тоді Москва заявила про масовану атаку безпілотників на Таганрог Ростовської області РФ. 

Тієї ночі місцеві жителі повідомляли про велику кількість дронів у небі над містом. Очевидці казали, що атака тривала близько години-півтори. Люди чули до десяти вибухів. 

Advertisement

Офіційно влада Таганрога повідомила, що російська ППО відбила атаку, і визнала поранення лише одного працівника МНС, який брав участь у ліквідації наслідків.

У соцмережах повідомляли, що ціллю удару був авіаційний завод імені Берієва, відомий виробництвом і ремонтом різних військово-транспортних літаків.

Більше по темі

"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації

Російський військовослужбовець розповідає, що Міністерство оборони Росії приховує справжній статус своїх солдатів, щоб уникнути виплати грошової компенсації.

Британська розвідка повідомила, що завод у Таганрозі використовується для виробництва, модернізації, технічного обслуговування і ремонту літаків раннього повітряного попередження і управління A-50 Повітряно-космічних сил (ВКС) Росії.

Російські військові блогери зазначали, що в цехах заводу, зокрема, ремонтували літак А-50 ВКС РФ.

Advertisement
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
8 годин тому
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Україна використає досвід Камбоджі для розмінування
Київ Пост
9 годин тому
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Естонія та Люксембург зробили чергові внески в ІТ-коаліцію
Київ Пост
9 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Польща долучилася до ініціативи Чехії. Перші боєприпаси можуть прибути в Україну в червні
Далі » Удар РФ по Кривому Рогу: кількість загиблих збільшилась