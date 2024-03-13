Міністерство оборони та DeepStateUA підписали меморандум про співпрацю, щоб забезпечити Збройні сили України актуальною інформацією про зміни на лінії фронту.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

DeepStateUA – це аналітичний проєкт, що висвітлює інформацію про перебіг російсько-української війни за допомогою інтерактивної онлайн мапи бойових дій.

DeepStateMap.Live дає можливість стежити за змінами лінії фронту й перебігом воєнних дій та містить позначки щодо статусу різних територій: захоплені, звільнені, щойно звільнені чи сірі зони.

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Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що Мініоборони зацікавлене використовувати найкращі практики IT-проєктів задля підвищення обороноздатності держави.



Співпраця з DeepStateUA дозволить швидко і ефективно накопичувати та обробляти необхідні дані перебігу воєнних дій.

Співзасновник проєкту DeepStateUa Роман Погорілий зауважив, що мапа проєкту – це не просто позначення, а суспільна увага, потреба і життя людей, адже нею користуються різні служби та військові у своїй роботі.

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"Разом з Міністерством оборони ми зможемо працювати більш ефективно задля нашої спільної перемоги", – підкреслив він.



Нагадаємо, 4 березня хакери Головного управління розвідки Міноборони України здійснили масштабну атаку на сервери Міноборони Росії та отримали доступ до масиву даних і документів, у тому числі секретних.