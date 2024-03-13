Сьогодні прем’єр-міністр Метте Фредеріксен заявила, що Данія хоче збільшити кількість молодих людей, які проходять військову службу, поширивши призов на жінок.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Associated Press.

Також у Данії планують збільшити тривалість служби із 4 до 11 місяців як для чоловіків, так і для жінок, сказала вона. Так, призовники спочатку проходитимуть п’ять місяців базової підготовки, а потім ще шість місяців - оперативну службу разом із додатковою підготовкою.

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«Ми не переозброюємося, тому що хочемо війни. Ми переозброюємося, бо хочемо цього уникнути», – заявила Фредеріксен на пресконференції.

Вона додала, що данський уряд хоче досягти «повної рівності між статями».

Згідно з офіційними даними, у Данії наразі є до 9000 професійних військовослужбовців на додачу до 4700 призовників, які проходять базову підготовку. Уряд скандинавської країни хоче збільшити кількість призовників на 300 осіб і досягти 5000.

У минулому році у Данії було 4717 призовників. Жінки, які проходили військову службу, становили 25,1% від загальної кількості призовників, свідчать офіційні дані.

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За словами міністра оборони країни Троельса Люнда Поульсена, плани уряду щодо змін у військовій службі будуть внесені до законодавства у 2025 році та набудуть чинності у 2026 році.



Раніше ми писали, що Данія оголосила про 16 пакет військової допомоги для України на 337 млн дол. У пакеті допомоги артилерійські системи «Цезар», самохідні 120-мм міномети та боєприпаси до них.