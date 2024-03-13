Сьогодні вранці в Аденській затоці грецький фрегат Hydra відкрив вогонь по двох безпілотних літальних апаратах єменських хуситів.

Про це повідомляє Ekathimerini.

У повідомленні зазначається, що вогонь відкрили із 127-мм гармати грецького фрегата, після чого обидва дрони хуситів змінили курс.

Ця відбита атака стала першим залученням фрегата ВМС Греції Hydra MEKO-200 до військово-морської місії ЄС Aspides, покликаної захищати торговельні судна від нападів єменських хуситів у Червоному морі.

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Зазначається, що Hydra патрулювала Аденську затоку з моменту виходу із Джибуті у понеділок, 11 березня.

Напередодні італійські ВМС Військово-морських сил Італії збили два безпілотники єменських хуситів у Червоному морі у рамках участі в європейській місії Aspides.

Раніше ми писали, що Міністри закордонних справ ЄС схвалили розгортання військово-морської місії ЄС для захисту суден від хуситів у Червоному морі.

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