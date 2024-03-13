Судно з гуманітарною допомогою, завантажене 200 тоннами продовольства для мешканців Гази, вранці у вівторок вийшло із порту Ларнаки на Кіпрі після кількаденної затримки. Це перше постачання гумдопомоги новим морським коридором із Кіпру, мета якого – доставити вкрай необхідне продовольство мешканцям Гази. Судно благодійної організації Open Arms буксирує баржу, навантажену борошном, рисом, консервованим тунцем, квасолею, курячим м’ясом та іншими харчами. Очікується, що караван допомоги дістанеться берегів Гази за два дні. Ізраїль привітав цю гуманітарну експедицію, втім деякі благодійні групи розкритикували її, заявивши, що вона занадто мала за обсягом допомоги, тому не надто ефективна. Операція ця є частиною зусиль США, Європейського Союзу та Об’єднаних Арабських Еміратів спільно допомогти голодуючим палестинцям в Газі, оскільки дефіцит продовольства на території сектору останнім часом критично загострився. Анклав був фактично заблокований після початку наступу армії Ізраїлю у відповідь на терористичну атаку бойовиків ХАМАС 7 жовтня. Організація Об'єднаних Націй нещодавно заявила, що продовольство, яке доправляється повітряним транспортом, не може замінити поставки сухопутними шляхами – DW

Advertisement

Advertisement

За словами двох американських високопосадовців, добре обізнаних із перебігом перемовин між Києвом і Вашингтоном, США планують відправити Україні додатково кілька армійських тактичних ракетних систем у рамках нового пакету військової допомоги на 300 мільйонів доларів. За словами одного із чиновників, США надішлють Києву ракети APAM, ефективні проти піхоти та техніки противника, які є старішою версією ATACMS великої дальності. Ракети мають дальність дії у 100 миль і несуть боєголовки, начинені сотнями касетних бомб. Чиновники повідомили про це пресі на правах анонімності – Politico

Advertisement

Збройні сили Німеччини стикаються зі суттєвими кадровими проблемами, оскільки старі вояки виходять на пенсію, і замінити їх стає все складніше. З огляду на це військове командування намагається залучати до бундесверу новобранців, йдеться у невтішному звіті, представленому німецькому парламенту у вівторок. Попри заяву канцлера Олафа Шольца, зроблену у 2022 році, про великі інвестиції в оборону, німецькі військові продовжують стикатися з нестачею обладнання та проблемами інфраструктури, за словами Єви Хьогль, парламентської комісарки у справах збройних сил. «Військо продовжує старіти й зменшуватися чисельно», – написала Хьогль у своєму щорічному звіті за 2023 рік, оприлюдненому у вівторок. Згідно зі звітом, у більшості військових частин бундесверу є багато «вакансії особового складу». Комісарка також зазначає, що дефіцит обладнання поширюється на все, від важкої техніки до запасних частин, і що ця проблема останнім часом значно загострилися, оскільки Німеччина відправила чимало зброї зі своїх запасів в Україну. Шольц оголосив про створення спеціального фонду у розмірі 100 мільярдів євро для переоснащення німецької армії у своїй промові одразу після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Шольц назвав це вторгнення переломним моментом історії («Zeitenwende»), і пообіцяв, що Німеччина невдовзі відновить свою армію – DPA

Advertisement

Девід Кемерон сказав, що репортаж BBC про побиття та приниження ізраїльськими військовими палестинського медичного персоналу в Газі викликає «глибоке занепокоєння». Міністр закордонних справ закликав до «відповіді ізраїльтянам». Троє медичних працівників розповіли BBC, що їх принижували, били, обливали холодною водою й змушували годинами стояти на колінах. І ці знущання начебто тривали впродовж доби. Ізраїль заявив, що в їхній армії «будь-яке жорстоке поводження з ув'язненими чи затриманими суворо заборонене». Кемерон сказав,звертаючись до британської Палати лордів: «Це дуже тривожні фото й звіти, які вийшли з цієї лікарні, і нам треба встановити, що саме там сталося, і нам потрібні відповіді ізраїльтян щодо цього», – BBC

Advertisement

Advertisement

Пасажири й мандрівники у Німеччини у вівторок знову зіткнулися з труднощами через страйки транспортників із Deutsche Bahn і Lufthansa. Речники національної залізничної компанії ФРН Deutsche Bahn заявили, що наразі лише 20% дальніх потягів вирушили в рейси країною. А страйк профспілки GDL негативно вплинув на функціонування регіональних та приміських потягів. Тим часом страйк профспілки бортпровідників Lufthansa у Франкфурті – найбільш завантаженому аеропорту Німеччини – призвів до скасування приблизно 600 авіарейсів. Національний авіаперевізник ФРН повідомив, що від страйку можуть постраждати до 70 тисяч пасажирів.

За словами прес-секретарки покійного Олексія Навального, який помер минулого місяця у виправній колонії в Росії, на керівника апарату покійного опозиційного лідера ввечері у вівторок напали з молотком і сльозогінним газом біля його будинку в столиці Литви. Як повідомляється, на місце події довелося викликати поліцію та швидку допомогу. Леонід Волков, який був одним із головних співробітників штабу Навального, саме під’їжджав до свого будинку у Вільнюсі, коли зловмисники напали на нього. Принаймні один із нападників розбив вікно його машини, бризнув йому в лице сльозогінним газом і почав бити молотком, повідомила прес-секретарка Навального Кіра Ярмиш у заяві, опублікованій на X та у коментарях, які вона дала російським ЗМІ. На щастя, Волков не зазнав серйозних ушкоджень – NYT

Ендрю Тейт буде екстрадований до Сполученого Королівства після завершення судового провадження, розпочатого проти нього в Румунії, постановив румунський суд у вівторок, невдовзі після того, як одіозний інфлюенсер соціальних мереж і його брат Трістан були затримані в цій східноєвропейській країні через те, що британська поліція видала ордер на їхній арешт за звинуваченням у сексуальній агресії – Forbes