На тимчасово окупованих територіях України росіяни проводять інформаційну кампанію “Ми повернулись у Росію”, яка має на меті “легалізувати” окупацію.



Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



У повідомленні зазначається, що росіяни возять по окупованих містах іноземних агентів впливу в супроводі гастролерів-волонтерів й демонструють ніби-то “досягнення” окупації.



Зокрема, йдеться про типові “потьомкінські села” з масовкою у школах та лікарнях.



“Пропагандистські заходи відбуваються у Севастополі, Луганську та Сорокіне та є частиною передвиборчої агітації диктатора Владіміра Путіна”, - зазначили активісти з ЦНС.



Крім того, на тимчасово окупованих територіях України росіяни завершують складання списків тих, хто нібито буде голосувати за місцем проживання.



Також росіяни вимушені звозити на тимчасово окуповані території своїх лікарів та вторинний медперсонал, адже місцеві не працюють з російською окупаційною армією й переважно виїхали з регіону.

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