Сьогодні постійні представники країн Європейського Союзу підтримали збільшення на 5 мільярдів євро Європейського фонду миру, з якого фінансуються постачання зброї Україні.
Про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.
"Посли ЄС досягли принципової згоди щодо реформування Європейського фонду миру, щоб підтримати Україну з бюджетом у 5 мільярдів євро на 2024 рік", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Європейський Союз і далі рішуче налаштований надавати тривалу підтримку Україні та "гарантувати, що вона отримає військове обладнання, необхідне їй для самозахисту".
Deal ‼️ EU Ambassadors agreed in principle on a reform of the European Peace Facility, to support Ukraine with €5 billion budget for 2024.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 13, 2024
The 🇪🇺 remains determined to provide lasting support to 🇺🇦 & ensure that the country gets the military equipment it needs to defend itself.
Крім того, угоду привітав верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Він запевнив, що Євросоюз підтримуватиме Україну всім, чим потрібно, аби вона перемогла.
We made it: #Coreper agreed on the #UkraineAssistanceFund.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 13, 2024
The Fund will allow us to step up our military support to #Ukraine with another €5 billion.
The message is clear: we will support #Ukraine with whatever it takes to prevail.#EuropeanPeaceFacility
Раніше ми писали, що Кабмін затвердив текст Меморандуму про взаєморозуміння між Україною і Європейським Союзом щодо перехідного фінансування у межах програми Ukraine Facility. Це необхідні документи для отримання перших 6 млрд євро допомоги ЄС.
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