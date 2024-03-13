Сьогодні постійні представники країн Європейського Союзу підтримали збільшення на 5 мільярдів євро Європейського фонду миру, з якого фінансуються постачання зброї Україні.

Про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

"Посли ЄС досягли принципової згоди щодо реформування Європейського фонду миру, щоб підтримати Україну з бюджетом у 5 мільярдів євро на 2024 рік", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Європейський Союз і далі рішуче налаштований надавати тривалу підтримку Україні та "гарантувати, що вона отримає військове обладнання, необхідне їй для самозахисту".

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Крім того, угоду привітав верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель. Він запевнив, що Євросоюз підтримуватиме Україну всім, чим потрібно, аби вона перемогла.

Раніше ми писали, що Кабмін затвердив текст Меморандуму про взаєморозуміння між Україною і Європейським Союзом щодо перехідного фінансування у межах програми Ukraine Facility. Це необхідні документи для отримання перших 6 млрд євро допомоги ЄС.

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