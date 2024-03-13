Сьогодні постійні представники країн Європейського Союзу підтримали збільшення на 5 мільярдів євро Європейського фонду миру, з якого фінансуються постачання зброї Україні.

Про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

"Посли ЄС досягли принципової згоди щодо реформування Європейського фонду миру, щоб підтримати Україну з бюджетом у 5 мільярдів євро на 2024 рік", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Європейський Союз і далі рішуче налаштований надавати тривалу підтримку Україні та "гарантувати, що вона отримає військове обладнання, необхідне їй для самозахисту".