Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що західним країнам потрібно обговорити ідею відправки військових до України та припинити проводити "червоні лінії" у питанні допомоги Києву.

Про це пише Укрінформ з посиланням на LTR.

"Я привітав ідею направлення місій на територію України та досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми усі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо у своєму розпорядженні", - заявив Науседа.

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Він також підкреслив, що страх перед можливою реакцією Кремля не має бути визначальним чинником у прийнятті рішень європейцями.

Також Науседа наголосив, що якщо спиратися на реакцію російського лідера Володимира Путіна, то країни Заходу ніколи не ухвалять рішення.

"Якщо ми почнемо говорити, що ні, Володимиру Путіну не сподобається те чи інше, ми ніколи не приймемо рішення. І саме тому я вчора сказав і президенту (Макрону – ред.), і ЗМІ, що ми повинні припинити малювати для себе червоні лінії", – зазначив президент Литви.

"Проводячи червоні лінії, ми лише допомагаємо Путіну, який починає думати, що ми передбачувані, що він може контролювати нас та маніпулювати нами", – додав він.

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Наприкінці лютого Макрон після зустрічі лідерів ЄС у Парижі не виключив, що в майбутньому західні війська можуть бути відправлені в Україну. Однак така теза не знайшла підтримки серед міжнародних партнерів. У США й низці європейських країн заявили, що не планують відправляти своїх солдатів в Україну.