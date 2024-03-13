Українська ІТ-армія атакувала низку російських порталів, серед яких - система оплати проїзду «Трійка», яка обслуговує пасажирів московського метро.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

«Кібервійсько атакувало низку урядових та місцевих порталів, серед них - система оплати проїзду «Тройка». Це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів», - зазначається у повідомленні.

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Через збій власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування.