Українська ІТ-армія атакувала низку російських порталів, серед яких - система оплати проїзду «Трійка», яка обслуговує пасажирів московського метро.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
«Кібервійсько атакувало низку урядових та місцевих порталів, серед них - система оплати проїзду «Тройка». Це одна з найбільших систем оплати квитків у Росії, яка обслуговує 38 регіонів», - зазначається у повідомленні.
Через збій власники транспортних карток у Москві та Казані не могли оплатити квитки, поповнити картку проїзду та розрахуватися за паркування.
Раніше ми писали, що українське кібервійсько атакувало найбільший інтернет-портал у Росії - Mаil.гu. Тоді усі користувачі, які перебувають поза територією РФ, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів у МаіІ.гu після атаки українських кібервійськ.
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