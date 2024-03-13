За 2023 рік українські виконавчі служби стягнули боргів на суму понад 25 млрд грн. Це рекорд за останні 5 років. Водночас це лише 6% від загальної суми, яку повинні були стягнути з боржників.



Про це свідчать дані Опендатабот.

Згідно з даними, лише 6 копійок з кожної гривні боргу стягується в Україні. Загальна сума, яку стягнули з боржників минулоріч сягла 25,21 млрд грн. За рік сума стягнень зросла у 2,5 рази.



За 2023 рік майже 2 млн виконавчих документів було виконано державною виконавчою службою та приватними виконавцями.

Advertisement

Аналіки зазначають, що наразі майже 60% від загальної кількості виконавчих проваджень реалізуються — це доволі високий показник.







Керівник Опендатаботу Олексій Іванкін зазначив, що судове стягнення боргів значно покращилось завдяки появі інституту приватних виконавців та автоматичному блокуванню рахунків.

Однак ситуація ускладнюється стрімким зростанням кількості боржників через війну та недостатнім інформуванням по штрафах за порушення ПДР, які наразі складають майже 20% від усіх боргів в країні.



Раніше ми писали, що у 2023 році в Україні понад тисячу ухилянтів притягнули до відповідальності. Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі. Загалом, кількість ухилянтів стрімко росте.