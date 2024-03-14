Уночі 14 березня Харків атакували ударні безпілотники типу «Шахед» і ракети С-300, повідомили міський голова Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні вночі ворог здійснював масований обстріл БПЛА по об'єктах телевізійної інфраструктури області”, – розповів Синєгубов.

За словами мера Харкова, “безпілотник впав у середмісті в районі приватних будинків. На щастя, без постраждалих”.

Окрім цього відомо, що росіяни завдали удар ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. 

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“На цю хвилину - без постраждалих. Є пошкодження нежитлових цивільних приміщень. Огляд місця профільними службами триває”, - додав Синєгубов.

"Другий за ранок «приліт» стався в лісосмузі міста поряд із нежитловими приміщеннями, зафіксовані незначні пошкодження кількох будівель", - повідомив Терехов.

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