У Білому домі відреагували на чергові ядерні погрози президента Росії Владіміра Путіна, які він озвучив, коментуючи можливість введення американських військ в Україну.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації президента США.

"Президент, звичайно, в курсі ... Ми розуміємо, що Путін вчергове повторив ядерну доктрину Росії. Втім, ядерна риторика Росії була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього конфлікту. Це Росія жорстоко вторглася в Україну - без провокації чи виправдання. І ми будемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки вони захищають свій народ і свою суверенну територію від російської агресії", - зазначила речниця Білого дому США Карін Жан-П’єр під час брифінгу на борту президентського літака.

Advertisement

Вона наголосила, що наразі у Білому домі "не бачать жодних реальних причин коригувати власну ядерну позицію".

"А також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", - додала посадовиця.

Нагадаємо, цього тижня Путін в інтерв’ю з російським пропагандистом Дмітрієм Кисельовим заявив, що РФ “з військово-технічної точки зору готова до ядерної війни”.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Біля станції «Академік Вернадський» збільшується популяція пінгвінів
Біля станції «Академік Вернадський» збільшується популяція пінгвінів
Київ Пост
8 годин тому
Боррель: З лютого 2024 року кораблі ЄС у Червоному морі відбили 11 атак хуситів
Боррель: З лютого 2024 року кораблі ЄС у Червоному морі відбили 11 атак хуситів
За матеріалами Укрінформ
8 годин тому
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
9 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Армія РФ атакувала Харків "шахедами" та ракетами С-300
Далі » Китай знову відправив кількадесят бойових літаків і кораблів до Тайваню