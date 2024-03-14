У Білому домі відреагували на чергові ядерні погрози президента Росії Владіміра Путіна, які він озвучив, коментуючи можливість введення американських військ в Україну.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації президента США.

"Президент, звичайно, в курсі ... Ми розуміємо, що Путін вчергове повторив ядерну доктрину Росії. Втім, ядерна риторика Росії була безрозсудною та безвідповідальною протягом усього конфлікту. Це Росія жорстоко вторглася в Україну - без провокації чи виправдання. І ми будемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки вони захищають свій народ і свою суверенну територію від російської агресії", - зазначила речниця Білого дому США Карін Жан-П’єр під час брифінгу на борту президентського літака.

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Вона наголосила, що наразі у Білому домі "не бачать жодних реальних причин коригувати власну ядерну позицію".

"А також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю в Україні", - додала посадовиця.

Нагадаємо, цього тижня Путін в інтерв’ю з російським пропагандистом Дмітрієм Кисельовим заявив, що РФ “з військово-технічної точки зору готова до ядерної війни”.