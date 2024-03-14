Сотню підлітків із тимчасово захоплених територій України росіяни навчатимуть керувати дронами.

Про це у Фейсбуці повідомила Луганська обласна державна адміністрація.

Сотню дітей із захоплених територій росіяни обрали для участі в додатковій програмі "Юнармії" – інноваційна-технічна зміна "Юнтех". У квітні підлітків віком від 14 до 17 років відправлять до табору в Краснодарському краї РФ, де їх навчатимуть керувати дронами. При цьому в 17-річних одразу перевірять наявність обліку у військкоматі.

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На захопленій території Луганщини продовжують збирати голоси за президента РФ. Так, у Рубіжному це завдання вирішили спростити до мінімуму. "Аби не напружуватися з ретельним побудинковим обходом, члени комісій організували маршрутне таксі для голосування. Водій їздить містом, населення запрошують долучитися гучномовцем. Зупинка – за потреби", - зазначили в обладміністрації.

Тим часом, як повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, "село, де ще залишаються десятки людей, знов потрапило під ворожий обстріл. На околицях Невського зафіксовано чотири вибухи. Тим не менш, туди, а також до Новолюбівки, вчора вдалося проїхати і роздати місцевим хліб, продукти харчування та медикаменти".