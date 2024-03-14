Сотню підлітків із тимчасово захоплених територій України росіяни навчатимуть керувати дронами.
Про це у Фейсбуці повідомила Луганська обласна державна адміністрація.
Сотню дітей із захоплених територій росіяни обрали для участі в додатковій програмі "Юнармії" – інноваційна-технічна зміна "Юнтех". У квітні підлітків віком від 14 до 17 років відправлять до табору в Краснодарському краї РФ, де їх навчатимуть керувати дронами. При цьому в 17-річних одразу перевірять наявність обліку у військкоматі.
На захопленій території Луганщини продовжують збирати голоси за президента РФ. Так, у Рубіжному це завдання вирішили спростити до мінімуму. "Аби не напружуватися з ретельним побудинковим обходом, члени комісій організували маршрутне таксі для голосування. Водій їздить містом, населення запрошують долучитися гучномовцем. Зупинка – за потреби", - зазначили в обладміністрації.
"Їм вигідно, щоб він був зниклим безвісти": Москва приховує смерті на фронті, щоб не платити компенсації
Тим часом, як повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор, "село, де ще залишаються десятки людей, знов потрапило під ворожий обстріл. На околицях Невського зафіксовано чотири вибухи. Тим не менш, туди, а також до Новолюбівки, вчора вдалося проїхати і роздати місцевим хліб, продукти харчування та медикаменти".
Коментарі (0)