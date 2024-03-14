Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував заяву радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, який озвучив занепокоєння Вашингтона наступом на демократичні інститути і ситуацією з корупцією в Угорщині.

Про це угорський урядовець написав у Facebook.

"Учора провоєнний, прогендерний та проміграційний демократичний уряд США продовжив свою кампанію брехні проти Угорщини. Цього разу до хору приєднався головний радник з питань нацбезпеки", - заявив Сійярто.

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За його словами, "заява Джейка Саллівана ясно дала зрозуміти, що американським демократам важко змиритися з тим, що серед прогресивного ліберального моря Європи досі є острів, на якому ми з гордістю проголошуємо: ні війні, ні гендеру, ні міграції".

Очільник угорського МЗС наголосив, що Будепешт "продовжує твердо стояти за мир, захищати сім'ї від агресивної гендерної пропаганди і не допускати в'їзду нелегальних мігрантів".

"Подобається це американським демократам чи ні", - попередив він.

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